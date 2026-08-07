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Kwakman trekt na 45 minuten al pijnlijke conclusie: 'Kinderlijk'

7 augustus 2026, 21:09
Kees Kwakman bij ESPN
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Het valt Kees Kwakman absoluut niet mee wat SC Cambuur bij de rentree in de Eredivisie laat zien. Halverwege het openingsduel tegen Excelsior staat de promovendus op een forse 0-3 achterstand.

Cambuur eindigde vorig seizoen als tweede in de Keuken Kampioen Divisie en dwong daarmee rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau af. Kort daarna maakte trainer Henk de Jong bekend een stapje terug te gaan doen: de sympathieke coach gaat verder als assistent van de nieuwe hoofdtrainer, Johan Plat.

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Het Cambuur van Plat begint vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior aan het nieuwe seizoen. De Kralingers, die vorig seizoen op de dertiende plaats eindigden, kwamen na een kwartier spelen op een 0-1 voorsprong toen Irakli Yegoian een voorzet van Gyan de Regt binnentikte bij de tweede paal, en zo het eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen 2026/27 op zijn naam kreeg. Het ging daarna van kwaad tot erger: na een halfuur schoot Noah Naujoks de 0-2 tegen de touwen en vlak voor rust kopte David Garden zelfs de 0-3 op het scorebord.

Kwakman spreekt in de rustanalyse bij ESPN van 'de jongens tegen de kinderen'. Daarbij krijgen de bezoekers ook de credits: "Ik geniet van Excelsior, die dit vorig jaar ook al hebben laten zien. Op het einde ook, vooral", zegt de Volendamse oud-verdediger. "Voor Cambuur is het zuur dat de twee meest ervaren jongens in de fout gaan", verwijst Kwakman vervolgens naar Rik Mulders, die met balverlies de 0-1 inleidde, en Jamal Amofa, die weifelend ingreep bij de 0-2. "Op een redelijk begin na: kinderlijk", luidt dan ook de pijnlijke conclusie van Kwakman over Cambuur.

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Cambuur is de afgelopen 10 jaar voornamelijk actief geweest op het tweede niveau van Nederland. Dan zijn dit soort seizoen erg lastig om aan te passen naar het hogere niveau. Het is dan vaak een uitstapje van 1 of 2 jaar, waarin je playoffs speelt of rechtstreeks teruggaat. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Je kunt dit soort potjes dan verliezen, maar dit gaat wel erg makkelijk. Dan kun je zomaar stijf onderaan eindigen. Benieuwd hoe ze zich dit seizoen weten aan te passen.

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@Klantenservice, ik snap.wat je zegt, maar zolang afwezig mag geen excuus zijn. Hoelang was telstar bv afwezig? Ze weten wat hun te wachten staat en hebben een hele zomer de kans gehad (vanwege het wk zelfs helemaal lang) om daarop voor te bereiden. Volendam is van hetzelfde kaliber, ook qua promotieradius. Maar die lijken er toch 'beter' mee om te gaan

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Klantenservice
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@peterdejong1983 Niet zozeer een excuus, maar meer een trend die laat zien dat een stabiele overstap naar de eredivisie best moeilijk is. Dat het vaak beperkt blijft tot 1, soms 2, seizoen(en). Ze weten dat ze bij zo'n overstap moeten versterken, maar financieel is het vaak een lastig verhaal om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Telstar deed het vorig seizoen erg goed en is wellicht de uitzondering op de regel, al ben ik benieuwd of het ze dit seizoen nog een keer lukt. Volgende heeft de afgelopen 10 jaar ook voornamelijk op het tweede niveau gespeeld, waarbij het slechts 1x is gelukt om zich te handhaven in de eredivisie.

Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Cambuur is onder andere zijn aanvoerder (Mark Diemers) kwijt geraakt en ze hebben zich versterkt, nou ja versterkt tussen aanhalingstekens met spelers bij jong Ajax vandaan. Ze hopen dat deze jongens tot bloei zullen komen in de eredivisie omdat er in feite geen geld is voor echte versterkingen. Het zal dus een moeilijk seizoen voor ze worden maar alles is mogelijk dat hebben we vorig seizoen met Telstar gezien.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
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2.044 Reacties
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Klantenservice
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Cambuur is de afgelopen 10 jaar voornamelijk actief geweest op het tweede niveau van Nederland. Dan zijn dit soort seizoen erg lastig om aan te passen naar het hogere niveau. Het is dan vaak een uitstapje van 1 of 2 jaar, waarin je playoffs speelt of rechtstreeks teruggaat. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Je kunt dit soort potjes dan verliezen, maar dit gaat wel erg makkelijk. Dan kun je zomaar stijf onderaan eindigen. Benieuwd hoe ze zich dit seizoen weten aan te passen.

peterdejong1983
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1.070 Reacties
1.412 Dagen lid
4.884 Likes
peterdejong1983
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@Klantenservice, ik snap.wat je zegt, maar zolang afwezig mag geen excuus zijn. Hoelang was telstar bv afwezig? Ze weten wat hun te wachten staat en hebben een hele zomer de kans gehad (vanwege het wk zelfs helemaal lang) om daarop voor te bereiden. Volendam is van hetzelfde kaliber, ook qua promotieradius. Maar die lijken er toch 'beter' mee om te gaan

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
2.044 Reacties
1.218 Dagen lid
18.969 Likes
Klantenservice
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@peterdejong1983 Niet zozeer een excuus, maar meer een trend die laat zien dat een stabiele overstap naar de eredivisie best moeilijk is. Dat het vaak beperkt blijft tot 1, soms 2, seizoen(en). Ze weten dat ze bij zo'n overstap moeten versterken, maar financieel is het vaak een lastig verhaal om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Telstar deed het vorig seizoen erg goed en is wellicht de uitzondering op de regel, al ben ik benieuwd of het ze dit seizoen nog een keer lukt. Volgende heeft de afgelopen 10 jaar ook voornamelijk op het tweede niveau gespeeld, waarbij het slechts 1x is gelukt om zich te handhaven in de eredivisie.

Voetbalfanaat
714 Reacties
1.352 Dagen lid
3.270 Likes
Voetbalfanaat
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Cambuur is onder andere zijn aanvoerder (Mark Diemers) kwijt geraakt en ze hebben zich versterkt, nou ja versterkt tussen aanhalingstekens met spelers bij jong Ajax vandaan. Ze hopen dat deze jongens tot bloei zullen komen in de eredivisie omdat er in feite geen geld is voor echte versterkingen. Het zal dus een moeilijk seizoen voor ze worden maar alles is mogelijk dat hebben we vorig seizoen met Telstar gezien.

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Cambuur - Excelsior

SC Cambuur
0 - 4
Excelsior
Gespeeld op 7 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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