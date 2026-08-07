Het valt Kees Kwakman absoluut niet mee wat SC Cambuur bij de rentree in de Eredivisie laat zien. Halverwege het openingsduel tegen Excelsior staat de promovendus op een forse 0-3 achterstand.

Cambuur eindigde vorig seizoen als tweede in de Keuken Kampioen Divisie en dwong daarmee rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau af. Kort daarna maakte trainer Henk de Jong bekend een stapje terug te gaan doen: de sympathieke coach gaat verder als assistent van de nieuwe hoofdtrainer, Johan Plat.

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Het Cambuur van Plat begint vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior aan het nieuwe seizoen. De Kralingers, die vorig seizoen op de dertiende plaats eindigden, kwamen na een kwartier spelen op een 0-1 voorsprong toen Irakli Yegoian een voorzet van Gyan de Regt binnentikte bij de tweede paal, en zo het eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen 2026/27 op zijn naam kreeg. Het ging daarna van kwaad tot erger: na een halfuur schoot Noah Naujoks de 0-2 tegen de touwen en vlak voor rust kopte David Garden zelfs de 0-3 op het scorebord.

Kwakman spreekt in de rustanalyse bij ESPN van 'de jongens tegen de kinderen'. Daarbij krijgen de bezoekers ook de credits: "Ik geniet van Excelsior, die dit vorig jaar ook al hebben laten zien. Op het einde ook, vooral", zegt de Volendamse oud-verdediger. "Voor Cambuur is het zuur dat de twee meest ervaren jongens in de fout gaan", verwijst Kwakman vervolgens naar Rik Mulders, die met balverlies de 0-1 inleidde, en Jamal Amofa, die weifelend ingreep bij de 0-2. "Op een redelijk begin na: kinderlijk", luidt dan ook de pijnlijke conclusie van Kwakman over Cambuur.