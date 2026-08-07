gaat Excelsior na één seizoen alweer verlaten, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige linksbuiten deed vrijdagavond nog 85 mee bij de seizoensopening tegen SC Cambuur (0-4 winst), maar gaat zijn loopbaan vervolgen in Duitsland.

Excelsior nam De Regt een jaar geleden transfervrij over van Vitesse. Namens de Kralingers deed hij vorig seizoen in alle 34 Eredivisiewedstrijden mee, en was de aanvaller goed voor drie goals en zeven assists. De Regt begon vrijdag uitstekend aan het nieuwe seizoen, door tegen Cambuur al na een kwartier de assist te leveren bij de 0-1 van ploeggenoot Irakli Yegoian.

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Dat blijkt echter gelijk ook het laatste officiële wapenfeit van De Regt in het shirt van Excelsior te zijn geweest. VI meldt dat de club een akkoord heeft bereikt met Holstein Kiel over de transfer van de aanvaller. De Duitsers, die vorig seizoen op de twaalfde plaats eindigden in de 2. Bundesliga, betalen volgens het weekblad een transfersom van zo'n twee miljoen euro voor De Regt.

De Regt is persoonlijk nog niet rond met Holstein Kiel en moet ook nog medisch gekeurd worden, maar dat lijkt volgens VI 'een formaliteit', waardoor de aanvaller op korte termijn de overstap lijkt te gaan maken.