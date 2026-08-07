Live voetbal

'Miljoenenklapper voor Excelsior: aanvaller vertrekt naar Duitsland'

7 augustus 2026, 22:13
Derensili Sanches Fernandes viert zijn treffer bij FC Groningen - Excelsior met Yegoian en Gyan de Regt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Gyan de Regt gaat Excelsior na één seizoen alweer verlaten, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige linksbuiten deed vrijdagavond nog 85 mee bij de seizoensopening tegen SC Cambuur (0-4 winst), maar gaat zijn loopbaan vervolgen in Duitsland.

Excelsior nam De Regt een jaar geleden transfervrij over van Vitesse. Namens de Kralingers deed hij vorig seizoen in alle 34 Eredivisiewedstrijden mee, en was de aanvaller goed voor drie goals en zeven assists. De Regt begon vrijdag uitstekend aan het nieuwe seizoen, door tegen Cambuur al na een kwartier de assist te leveren bij de 0-1 van ploeggenoot Irakli Yegoian.

Artikel gaat verder onder video

Dat blijkt echter gelijk ook het laatste officiële wapenfeit van De Regt in het shirt van Excelsior te zijn geweest. VI meldt dat de club een akkoord heeft bereikt met Holstein Kiel over de transfer van de aanvaller. De Duitsers, die vorig seizoen op de twaalfde plaats eindigden in de 2. Bundesliga, betalen volgens het weekblad een transfersom van zo'n twee miljoen euro voor De Regt.

De Regt is persoonlijk nog niet rond met Holstein Kiel en moet ook nog medisch gekeurd worden, maar dat lijkt volgens VI 'een formaliteit', waardoor de aanvaller op korte termijn de overstap lijkt te gaan maken.

➡️ Meer nieuws over Excelsior

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rui Mendes

Telstar stunt met overwinning op NEC: droomdebuut voor Henk Brugge

  • Gisteren, 18:28
  • Gisteren, 18:28
  • 6
Ole Romeny

PSV beleeft valse start: Fortuna Sittard slaat toe in de blessuretijd

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
  • 2
Ryan Flamingo

PSV komt goed weg: controversieel doelpunt Ryan Flamingo goedgekeurd

  • Gisteren, 21:28
  • Gisteren, 21:28
  • 1
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Gyan de Regt

Gyan de Regt
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 22 jaar (18 sep. 2003)
Positie: AM (L), M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Excelsior
1
0
2025/2026
Excelsior
34
3
2024/2025
Vitesse
35
4
2023/2024
Vitesse
26
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws