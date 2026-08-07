Ajax plaatst mysterieus bericht over Louis van Gaal: 'Stay tuned'

Ajax zorgt vrijdagavond voor enige verwarring op X. De Amsterdammers plaatsen een foto waarop het silhouet van voormalig trainer Louis van Gaal duidelijk te herkennen valt. De club lijkt daarmee te verwijzen naar een programma dat later op de avond wordt uitgezonden door hoofdsponsor Ziggo Sport.

Op de bewuste foto is een hand voor een whiteboard te zien waarop een aantal voetbaltermen ('omschakeling', 'balbezit' en 'balverlies') en onder meer de namen 'Blind' en Witschge' staan geschreven. Het bijbehorende silhouet lijkt overduidelijk op dat van Van Gaal, het bijschrift 'Stay tuned' lijkt bovendien te verwijzen naar mogelijk groot nieuws over de oud-trainer van de club, die morgen (zaterdag) 75 wordt en begin juli vertrok als adviseur van de rvc van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere twitteraars reageren in de comments ietwat verbaasd op de foto. "Van Gaal nieuwe assistent-trainer?", vraagt iemand. "Nieuwe speler?", vraagt een ander hoopvol. "Kan hij op 6?", verwijst een derde twitteraar naar de zoektocht van Ajax naar een nieuwe verdedigende middenvelder.

Anderen vermoeden dat de tweet van Ajax slaat op het programma Tussen de Palen, dat vrijdagavond om 22.30 uur wordt uitgezonden op Ziggo Sport. In de uitzending zijn Van Gaal en Danny Blind te gast bij presentator Wytse van der Goot en zal worden teruggeblikt op de door het Ajax van Van Gaal gewonnen Champions League van het seizoen 1994/95.