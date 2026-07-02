Louis van Gaal per direct weg bij Ajax

Louis van Gaal (74) stopt per direct als adviseur van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. Dit heeft hij aan de rvc meegedeeld, zo maken de Amsterdammers bekend. Van Gaal stond sinds oktober 2023 de rvc bij met adviezen op voetbaltechnisch gebied.

Van Gaal werd in oktober 2023 op verzoek van Michael van Praag binnengehaald als extern adviseur van de rvc van de club. Tegenover de clubkanalen van Ajax reageert de voormalig bondscoach van Oranje op zijn besluit: "Michael van Praag is een vriend van mij en wij hebben in het verleden bij Ajax veel en goed samengewerkt. Als voorzitter van de toenmalige RvC benaderde hij mij in 2023 en ik wilde hem en Ajax graag helpen", begint hij.

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"Er waren veel positiewisselingen en er was in die periode te weinig voetbalknowhow. Vervolgens heb ik als extern adviseur een rol kunnen spelen bij de invulling van belangrijke voetbalposities, zoals de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker. Ook is in die periode meer voetbalkennis in de organisatie gekomen. Maar Michael stopte in 2025, Alex ging weg en inmiddels is ook Marijn vertrokken. Voor mij is nu het moment aangebroken om te stoppen", vertelt Van Gaal.

De rvc baalt van het besluit van Van Gaal, zo valt te lezen in het persbericht. "Maar het heeft begrip voor de keuze en bedankt hem voor zijn adviezen."

