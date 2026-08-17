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Ruud Gullit kijkt vol verbijstering naar Eredivisie: 'Ze zijn zó verschrikkelijk slecht!'

17 augustus 2026, 20:54
Ruud Gullit
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ruud Gullit is verbijsterd door het niveau van FC Utrecht dit seizoen. De eerste twee wedstrijden onder de nieuwe trainer Anthony Correia leverden geen punten op; zaterdag werd Utrecht weggespeeld door AZ (1-4 nederlaag).

Utrecht haalde in de eerste minuten van de wedstrijd nog een goed niveau, maar zakte vervolgens compleet in. “Ik was echt verbaasd en verbouwereerd over het niveau van Utrecht. Die waren zó verschrikkelijk slecht!”, zegt Gullit maandagavond bij het programma Rondo. “Ik dacht tijdens het kijken: wat zijn ze aan het doen?”

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“Ze konden nog geen twee ballen naar elkaar spelen. Daar was ik echt over verbaasd. Ik vond het zo verschrikkelijk slecht”, herhaalt de voormalig topvoetballer. “Daar is echt werk aan de winkel. De trainer heeft een geweldig seizoen achter de rug bij Telstar en ik hoop echt dat hij het voor elkaar krijgt. Maar dit moet echt beter.”

In de eerste wedstrijd tegen FC Groningen (2-1 nederlaag) oogde Utrecht al ‘niet heel best’. “En tegen AZ was het verschrikkelijk slecht. Ik hoop het beste voor ze, maar dit is het moment om wakker te worden. Ze moeten echt aan de bak nu. Misschien moeten ze niet alles voetballend oplossen, maar iets anders doen.”

Utrecht krijgt zaterdagavond de kans om zich te revancheren. De ploeg van Correia gaat dan op bezoek bij Sparta Rotterdam

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Utrecht - AZ

FC Utrecht
1 - 4
AZ
Gespeeld op 15 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Twente
2
1
3
13
Telstar
2
-1
3
14
Utrecht
2
-4
0
15
PEC
2
-4
0
16
ADO
2
-5
0

Complete Stand

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