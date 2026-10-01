Xavi Hernández heeft het boetekleed aangetrokken na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Griekenland (2-2). De bondscoach neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de matige eerste helft die Oranje speelde in Thessaloniki.

Oranje speelde een bedroevende eerste helft en keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan. Xavi wisselde in de rust liefst drie keer: Ruben van Bommel, Guus Til en Quinten Timber bleven in de kleedkamer achter voor Noa Lang, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Nederland wist zich vervolgens in de tweede helft terug te knokken naar een gelijkspel.

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“De eerste helft was heel slecht. Dat was mijn fout als trainer”, vertelt Xavi na afloop voor de camera van de NOS. Xavi erkent dat hij misschien iets te veel wijzigingen had aangebracht ten opzichte van het duel van afgelopen zondag met Servië (1-2 zege): in totaal verschenen er vier nieuwe gezichten in het basisteam van Oranje. “Misschien heb ik de spelers in verwarring gebracht.”

“We gebruikten de ruimtes niet goed en hadden te weinig intensiteit. Er was onvoldoende ambitie”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. “Het was vandaag belangrijk om vanaf het begin kansen te creëren, maar we creëerden niets in de eerste helft.”

Xavi legt uit dat hij in de tweede helft met een diamantvorm op het middenveld ging spelen. “We creëerden toen veel meer kansen. Maar we moeten onze mentaliteit veranderen. De manier waarop we de tweede helft speelden, is hoe ik het wil zien.”

“Misschien heb ik te veel wijzigingen aangebracht in mijn opstelling. Daarom zeg ik ook dat het mijn fout was”, vervolgt hij. “In de tweede helft was de reactie geweldig. Oké, een gelijkspel. Dit hoort bij het proces. We moeten ons verbeteren, maar ik ben blij met de tweede helft.”