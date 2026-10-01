De invalbeurt van in het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Griekenland (2-2) heeft veel losgemaakt op social media. Opvallend genoeg zijn het vooral kijkers in het buitenland die het hebben over de linksbuiten.

Lang moest tegen Griekenland aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, net als in de duels van vorige week met Duitsland (1-1) en Servië (1-2 zege). Bondscoach Xavi Hernández gaf Ruben van Bommel de voorkeur op de linksbuitenpositie. Cody Gakpo ontbrak vanwege een blessure in Griekenland.

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Oranje keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, waarna Lang meteen na rust binnen de lijnen werd gebracht door Xavi. Met de linkervleugelaanvaller van Napoli op het veld wist Nederland zich in de tweede helft toch nog naar een gelijkspel te knokken.

Lang maakte zelf een bedrijvige indruk. Hij was onder meer betrokken bij de late gelijkmaker: Tijjani Reijnders scoorde vanbinnen het strafschopgebied, nadat hij de bal na een voorzet van Lang met enig fortuin voor de voeten kreeg.

Lang kan op X op veel complimenten rekenen. Opmerkelijk: de meeste berichten zijn afkomstig uit Turkije, waar Lang vorig seizoen op huurbasis voor Galatasaray speelde.

“Ik zit naar Griekenland – Nederland te kijken. Noa Lang is een betere speler dan Rafael Leão”, schrijft een Turkse kijker bijvoorbeeld. Leão is dit seizoen bij Galatasaray de opvolger van Lang op de linksbuitenpositie.

Een supporter van Fenerbahçe komt met een advies aan clubvoorzitter Aziz Yildirim: “Als ik hem was, zou ik Noa Lang kopen. Volgens mij is het een goede jongen. Hij heeft de rechterflank van Griekenland compleet verwoest.”

Een andere Turkse voetballiefhebber schrijft: “Wat is Noa Lang een geweldige speler. Hij neemt Nederland hoogstpersoonlijk op sleeptouw tegen Griekenland.” Iemand anders voegt daaraan toe: “Noa Lang speelt als Messi tegen Griekenland.”

Een Engelstalige kijker schrijft: “Noa Lang speelt geweldig tegen Griekenland. Galatasaray heeft een grote fout gemaakt door Leão te kopen in plaats van Lang, die ook nog eens veel goedkoper zou zijn.”

Een Spaanstalige kijker tot slot: “Noa Lang maakt een enorme impact vanaf de bank. Hij kwam in de rust binnen en eerlijk gezegd heeft de speler van Napoli het gezicht van Nederland veranderd. Hij is zeer actief en creëert continu gevaar. Hij heeft de defensieve orde bij Griekenland ontregeld.”