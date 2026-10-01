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Fans weten wie Oranje had kunnen redden in Griekenland: 'Waar is hij?!'

1 oktober 2026, 22:43
Jurriën Timber Griekenland Nederland
Foto: © Imago
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Door sommige supporters van het Nederlands elftal wordt Wout Weghorst node gemist. De spits had Oranje donderdagavond van dienst kunnen zijn tegen Griekenland, zo stellen fans op X. De nieuwe bondscoach Xavi Hernández had echter geen plek voor Weghorst in zijn selectie.

Weghorst was deze week wel op vakantie in Griekenland, maar moest de wedstrijd op tv bekijken. Oranje pakte dankzij een laat doelpunt van Tijjani Reijnders nog een punt (2-2) in de moeizame wedstrijd in Thessaloniki.

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Op X klinkt regelmatig dezelfde conclusie. “Je mist nu wel een stormram als Weghorst voorin”, schreef een supporter in de slotfase. Een ander vroeg zich hardop af: “Is er een plan B zonder Weghorst?” Een ander vond het ‘echt zo’n wedstrijd voor een type Weghorst’.

 “Had je nu maar een breekijzer als Wout Weghorst”, viel eveneens te lezen. Een andere reactie luidde: “Ik ben geen fan, maar dit was wel een wedstrijd voor Weghorst geweest.”

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
286 Reacties
1.135 Dagen lid
1.326 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ga toch weg met de dwaas

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Griekenland - Nederland

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
7
4
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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