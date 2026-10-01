Fans weten wie Oranje had kunnen redden in Griekenland: 'Waar is hij?!'

Door sommige supporters van het Nederlands elftal wordt node gemist. De spits had Oranje donderdagavond van dienst kunnen zijn tegen Griekenland, zo stellen fans op X. De nieuwe bondscoach Xavi Hernández had echter geen plek voor Weghorst in zijn selectie.

Weghorst was deze week wel op vakantie in Griekenland, maar moest de wedstrijd op tv bekijken. Oranje pakte dankzij een laat doelpunt van Tijjani Reijnders nog een punt (2-2) in de moeizame wedstrijd in Thessaloniki.

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Op X klinkt regelmatig dezelfde conclusie. “Je mist nu wel een stormram als Weghorst voorin”, schreef een supporter in de slotfase. Een ander vroeg zich hardop af: “Is er een plan B zonder Weghorst?” Een ander vond het ‘echt zo’n wedstrijd voor een type Weghorst’.

“Had je nu maar een breekijzer als Wout Weghorst”, viel eveneens te lezen. Een andere reactie luidde: “Ik ben geen fan, maar dit was wel een wedstrijd voor Weghorst geweest.”