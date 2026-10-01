Ronald Waterreus is van mening dat niet meer opgenomen had moeten worden in de selectie van het Nederlands elftal. De analist had gehoopt dat de nieuwe bondscoach Xavi meer zou doorselecteren bij Oranje.

"Wat ik opvallend vond, was de eerste selectie, ik miste wat elan", begint de oud-doelman van onder meer PSV in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Het gaat mij er niet om dat Jantje, Pietje of Klaasje wel of niet wordt uitgenodigd. Ik vond er weinig vernieuwing in zitten. In zijn eerste opstelling stonden twee andere namen, dat vond ik ook niet heel vooruitstrevend", zegt Waterreus.

Einde Virgil van Dijk?

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Er is wel degelijk doorgeselecteerd, want geroutineerde spelers als Memphis Depay en Wout Weghorst behoren nu niet tot de selectie, hoewel er veel blessures zijn in de voorhoede. Waterreus denkt alleen dat dit nog verder had moeten gebeuren: "Als ik bondscoach was, dan had ik Virgil van Dijk niet meer geselecteerd. Daarmee zeg ik niet dat Van Dijk geen goede speler is. Hij zoekt nogal graag naar erkenning, wat ik op zich ook raar vind."

Ook andere analisten spraken zich kritisch uit over het functioneren van Van Dijk. Zo gaf Gertjan Verbeek in een interview met deze site aan dat hij de aanvoerder van het Nederlands elftal vindt tegenvallen tijdens deze interlandperiode: “Als ik toch een naam moet noemen die een negatieve indruk maakte, is dat onze aanvoerder. Met name tegen Duitsland. Toen werd hij er, met name in de tweede helft, een paar keer uitgelopen. Ik vraag me af of dat tegen sterkere tegenstanders nog lang houdbaar is."