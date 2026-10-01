Cristiano Ronaldo zorgt opnieuw voor een hoop discussie rondom het nationale elftal van Portugal. De inmiddels 41-jarige aanvaller was door bondscoach Jorge Jesus weer gewoon opgeroepen voor de duels in de Nations League, maar heeft de nationale ploeg nu teleurgesteld verlaten en zou een afscheid bij Portugal nu serieus een optie zien. De Portugese aanvaller heeft zo de aandacht van heel Portugal en de voetbalwereld op zich gericht.

De verdeeldheid rond de topscorer aller tijden van het land bereikt daarmee weer eens een kookpunt in Portugal, maar ook in de voetbalwereld. Een deel ziet de routinier met het oog op het EK van 2028 liever plaatsmaken voor de jeugd, terwijl voorstanders wijzen op zijn enorme staat van dienst en zijn aanhoudende scoringsdrift. Bondscoach Jorge Jesus heeft in ieder geval meteen een duidelijke grens getrokken: op basis van status stelt hij niemand op, want alleen fitheid en vorm op het veld geven de doorslag. Dat zorgt meteen voor frictie met Ronaldo.

Cristiano Ronaldo niet onder de in druk van Jorge Jesus

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Cristiano Ronaldo weigerde zich eerder al neer te leggen bij de uitspraken van Jorge Jesus en maakte toen al direct duidelijk wie er de baas is over zijn eigen toekomst. "Ik bepaal zelf wanneer ik stop. Ik heb een schoon geweten. Ik heb drie titels gewonnen met Portugal en voor mijn tijd hadden we nog nooit wat gewonnen", stelde de ervaren aanvaller resoluut over zijn positie. Ronaldo doelt daarmee natuurlijk op de winst van het EK in 2016 en de twee zeges in de Nations League.

De aanvalsleider benadrukt daarbij dat de geschiedenis van het Portugese voetbal er zonder zijn bijdrage heel anders uit had gezien. Voor de prijzenregen van de afgelopen tien jaar had het land immers nog nooit een hoofdprijs gepakt, met een derde plaats op het toernooi van 1966 als historisch hoogtepunt. Ronaldo liet dan eerder ook al merken zich er dan ook behoorlijk aan te storen dat een hele loopbaan door de buitenwereld wordt afgerekend op momentopnames van een enkel wereldkampioenschap.

"Het is geen obsessie om wereldkampioen te worden. Natuurlijk wil ik winnen. Maar om of je een van de beste spelers aller tijden bent te laten afhangen van zes of zeven gewonnen wedstrijden op één toernooi, is toch niet eerlijk?", vervolgt Ronaldo zijn verhaal. De aanvoerder trekt daarbij meteen een vergelijking met andere grote voetballanden: "Hoeveel titels won Argentinië voor Messi? Dat land is gewend om grote toernooien te winnen. Ik heb drie titels gewonnen met Portugal. Daarvoor won Portugal nog nooit iets."

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Nuchtere beleid van bondscoach Jorge Jesus zorgt voor frictie met Ronaldo

Voor bondscoach Jorge Jesus is de enorme status van Cristiano Ronaldo echter geen garantie op een vaste plek in de basiself. Jesus kiest voor een zakelijke benadering waarin recente prestaties leidend zijn. "Als hij presteert, speelt hij. Zo niet, dan speelt hij niet. Dat is de manier waarop ik met iedereen werk. Natuurlijk is hij anders dan de rest, maar dat heeft nul invloed op mijn keuzes", stelde Jesus eerder duidelijk over zijn aanpak.

Dat werd ook duidelijk toen Ronaldo recent niet speelde tegen Noorwegen en het hele duel op de bank bleef. Dit zorgde voor 'crisisgesprekken', omdat er qua speeltijd afspraken waren gemaakt die niet nagekomen waren. Na het duel zou de Portugese ster meerdere trainingen hebben overgeslagen en inmiddels is hij vertrokken bij de nationale ploeg. "Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten om het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd. Nu is het tijd om Portugal en al mijn ploeggenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen", aldus Ronaldo in een statement.

Jorge Jesus moet schipperen tussen het respect voor een clubicoon van het land en het inpassen van een nieuwe groep topspelers. Waar Portugal voorheen zwaar leunde op de individuele acties van de spits, lopen er nu smaakmakers rond als Bruno Fernandes, die werd uitgeroepen tot Premier League Speler van het Jaar. Daarnaast beschikt het elftal over een sterke defensieve as met PSG-steunpilaren als Nuno Mendes, João Neves en Vitinha. De roep om een dynamischer systeem zonder statische diepe spits klinkt daardoor logischerwijs steeds luider.

Onzekerheid over toekomst Ronaldo bij Portugal

Door deze hele situatie, waarin Cristiano Ronaldo zich dus duidelijk niet gerespecteerd voelt door Jorge Jesus en de Portugese bond, is de vraag nu of Ronaldo ooit nog in het shirt van de nationale ploeg te zien gaat zijn. Voor nu lijkt die kans klein en heeft de Portugese ster de hele voetbalwereld aan zijn lippen hangen in afwachting van de onthullingen die hij gaat doen.

Op clubniveau laat de inmiddels 41-jarige Cristiano Ronaldo ondertussen bij Al-Nassr FC zien dat hij qua fysieke fitheid nog altijd moeiteloos meters kan maken. Sinds zijn transfervrije komst naar Saoedi-Arabië in december 2022 schoot hij al meer dan 120 goals binnen en werd hij topscorer van de Saudi Pro League. Het contract van de aanvaller loopt nog door tot medio 2027, al is zijn waarde volgens FootballTransfers door zijn leeftijd inmiddels wel aanzienlijk gezakt

Met in totaal 39 prijzen op zijn erelijst en een totaal aantal goals dat langzaam richting de inmiddels vaak besproken grens van duizend officiële treffers kruipt, denkt de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar voorlopig niet aan stoppen op clubniveau. Op landelijk niveau lijkt het er echter op dat er een einde komt aan een lange periode met succes.