Live voetbal

Michiel Kramer confronteerde Valentijn Driessen: 'Wat lul je? Zeg het in mijn gezicht!'

1 oktober 2026, 13:28
Michiel Kramer en Valentijn Driessen
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Michiel Kramer heeft in de nieuwste aflevering van de Cor Potcast teruggeblikt op een opvallende ontmoeting met journalist Valentijn Driessen. De oud-spits confronteerde de verslaggever daarin met uitspraken die hij eerder over hem had gedaan.

"Driessen heeft een keer gezegd dat ik in de Vijfde Klasse thuishoor, of zo. Hij zei: Vijfde Klasse-niveau, hij kan er niets van, dit en dat. En toen zat ik bij Feyenoord en werden we kampioen in dit jaar. Dan heb je altijd dat gala aan het einde van het seizoen, voor de beste spelers en het beste team. Alleen moest hij (Driessen, red.) daar ook altijd heen. Toen zag ik hem daar staan en dacht ik: ik ga er toch even heen", vertelt Kramer. Thomas Verhaar onderbreekt hem vervolgens: "Even een pofferd om zijn muil geven", zegt hij lachend.

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Kramer reageert: "Ja, dat gaat altijd door je hoofd, maar uiteindelijk denk je natuurlijk dat er veel mensen om je heen staan en je dat niet kan maken. Uiteindelijk ging ik bij hem staan en zei ik: Wat lul je nou raar de hele tijd, man. Kritiek vind ik allemaal prima, maar doe gewoon normaal. En als je wat te zeggen hebt, zeg dat dan gewoon in mijn gezicht."

"Jan-Arie van der Heijden stond toen op de achtergrond met de camera foto's te maken. Die foto heb ik ook nog en dan sta ik bijna neus tegen neus", vertelt Kramer. Vervolgens wordt hij gevraagd naar de reactie van Driessen. "Hij zei: 'Ik mag toch gewoon mijn mening geven.' Ja, dat mag, zei ik. Ik vind dat helemaal niet erg. Maar doe het dan nu ook, want nu sta ik voor je. Dan kan je ook je mening geven, toch?"

screen kra drie
© Screenshot | Corpotcast/MichielKramer
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Kramer Held.

0laf
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Het is Driessen zijn werk om zijn mening te geven in artikelen. Het is niet zijn werk om op een voetbalgala iedere voetballer waarover je iets hebt geschreven, dat nog eens te vertellen. Ik snap Kramer zijn emotie, hoe hij het uit vinden we soort van leuk.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.092 Reacties
742 Dagen lid
9.635 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Kramer Held.

0laf
1.435 Reacties
1.465 Dagen lid
6.051 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is Driessen zijn werk om zijn mening te geven in artikelen. Het is niet zijn werk om op een voetbalgala iedere voetballer waarover je iets hebt geschreven, dat nog eens te vertellen. Ik snap Kramer zijn emotie, hoe hij het uit vinden we soort van leuk.

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Michiel Kramer

Michiel Kramer
Leeftijd: 37 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
15
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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