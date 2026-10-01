heeft in de nieuwste aflevering van de Cor Potcast teruggeblikt op een opvallende ontmoeting met journalist Valentijn Driessen. De oud-spits confronteerde de verslaggever daarin met uitspraken die hij eerder over hem had gedaan.

"Driessen heeft een keer gezegd dat ik in de Vijfde Klasse thuishoor, of zo. Hij zei: Vijfde Klasse-niveau, hij kan er niets van, dit en dat. En toen zat ik bij Feyenoord en werden we kampioen in dit jaar. Dan heb je altijd dat gala aan het einde van het seizoen, voor de beste spelers en het beste team. Alleen moest hij (Driessen, red.) daar ook altijd heen. Toen zag ik hem daar staan en dacht ik: ik ga er toch even heen", vertelt Kramer. Thomas Verhaar onderbreekt hem vervolgens: "Even een pofferd om zijn muil geven", zegt hij lachend.

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Kramer reageert: "Ja, dat gaat altijd door je hoofd, maar uiteindelijk denk je natuurlijk dat er veel mensen om je heen staan en je dat niet kan maken. Uiteindelijk ging ik bij hem staan en zei ik: Wat lul je nou raar de hele tijd, man. Kritiek vind ik allemaal prima, maar doe gewoon normaal. En als je wat te zeggen hebt, zeg dat dan gewoon in mijn gezicht."

"Jan-Arie van der Heijden stond toen op de achtergrond met de camera foto's te maken. Die foto heb ik ook nog en dan sta ik bijna neus tegen neus", vertelt Kramer. Vervolgens wordt hij gevraagd naar de reactie van Driessen. "Hij zei: 'Ik mag toch gewoon mijn mening geven.' Ja, dat mag, zei ik. Ik vind dat helemaal niet erg. Maar doe het dan nu ook, want nu sta ik voor je. Dan kan je ook je mening geven, toch?"