Xavi Hernández heeft spijt: 'Ik heb me vergist, hij hoort in de selectie'

Xavi Hernández geeft toe een fout te hebben gemaakt, door Guus Til niet direct te selecteren voor Nederland. Pas na de blessures van Justin Kluivert en Donyell Malen werd Til opgeroepen, samen met Mexx Meerdink.

Til kreeg invalbeurten tegen Duitsland (1-1) en Servië (1-2 zege). In de laatste wedstrijd gaf de PSV'er de assist bij het winnende doelpunt van Meerdink. "Guus doet het geweldig. Hij verdiende het om te spelen", zegt Xavi tegen de NOS. "Ik heb ook tegen hem gezegd: 'Ik heb me vergist, jij hoort in de selectie'. Je moet eerlijk zijn."

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Ook op de trainingen oogt Til 'geweldig', vindt de Spanjaard. "Hij is op en top professioneel. Ik ben heel blij met hem." Xavi wil nog niet verklappen of Til donderdag gaat spelen in en tegen Griekenland. "Dat hoor je morgen wel."

Ook Meerdink presteert uitstekend na zijn verrassende oproep. Met twee doelpunten loodste hij Oranje voorbij Servië. "Hij werkt hard voor het team en hij is gelukkig", merkt Xavi op. "Ik ben ook blij met hem. Het moet een achtbaan aan emoties zijn voor hem, maar het gaat goed."