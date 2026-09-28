Wesley Sneijder heeft bezwaar tegen Xavi: 'Ik vind het gewoon een beetje vreemd'

Wesley Sneijder vindt het opmerkelijk dat de KNVB genoegen nam met de trainerservaring van Xavi Hernández. Volgens Sneijder beschikt Xavi niet over de kwalificaties waar de KNVB in een eerder stadium nog veel waarde aan hechtte.

“Ik vond het wel opmerkelijk”, zegt Sneijder bij Rondo over de aanstelling van de voormalig FC Barcelona-trainer. “Ik heb natuurlijk zelf ook een paar jaar geleden met Nigel gezeten over hoe wij dat zouden kunnen invullen met een trainerscursus. Daar was de KNVB heel duidelijk in: zo’n versnelde cursus kon in Nederland niet meer, omdat dat via de UEFA bepaald was”

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“De onderbouwing was: het is niet genoeg dat je bij grote clubs hebt gespeeld, een grote speler bent geweest en met grote trainers hebt gewerkt om vervolgens een versnelde cursus te mogen doen. Daar komt hij nu eigenlijk op terug”, doelt Sneijder op De Jong, de directeur topvoetbal van de KNVB. “Want Xavi heeft binnen vier weken zijn A, B en Pro gehaald. Dat heeft hij gedaan toen hij nog speler was in Qatar, bij de Spaanse bond.”

“Dat is niet volgens de norm van de KNVB”, zegt Sneijder, wiens betoog niet meteen aanslaat bij zijn tafelgenoten. “Ik begrijp je punt niet”, zegt Wim Kieft. Sneijder legt uit: “Ik vind het gewoon een beetje vreemd dat je nu voor een bondscoach kiest die eigenlijk niet aan die norm heeft voldaan. De norm bij de KNVB is dat iedere trainer op dit moment een cursus van vierenhalf jaar moet volgen. En nu neem je iemand die dat eigenlijk niet heeft gedaan."

“Ik gun het Xavi van harte, maar ik vind dat wel vreemd. Je komt er eigenlijk op terug. Terwijl ik destijds zei: laten we voor een stukje maatwerk gaan. Daar werd geen gehoor aan gegeven”, aldus Sneijder, die niet meer bezig is met het verkrijgen van trainersdiploma’s. “Nee. En wat ik helemaal opmerkelijk vind, is dat er wordt gezegd dat dit door de UEFA wordt bepaald. Dat is niet waar, want in heel veel landen wordt daar nog steeds anders mee omgegaan. Kijk nu bijvoorbeeld naar Ribéry. Die heeft het volgens mij in een jaar tijd in Italië afgewerkt. Zo zijn er meer bonden die het anders doen.

“Ik wil niet zeggen dat ik morgen een belletje wil krijgen en dat ik het binnen een jaar mag doen. Nee, integendeel. Ik vind het beleid nu gewoon vreemd. Als coach heeft Xavi weinig ervaring”, zegt Sneijder tot slot. Xavi was ruim twee jaar trainer van Al-Sadd en ruim tweeënhalf jaar bij Barcelona.