Theo Janssen is keihard: 'Hij is de allerzwakste schakel van het Nederlands elftal'

Theo Janssen vindt de ‘zwakste schakel’ bij het Nederlands elftal. De verdediger oogt kwetsbaar en lijdt veel balverlies, oordeelt Janssen maandagavond in het praatprogramma Rondo.

Over het geheel ziet Janssen dat Oranje onder Xavi Hernández goede intenties heeft. “Ik vind dat Nederland veel sneller druk zet. Dat gaat niet altijd goed, maar je ziet de intentie wel. Ik kijk altijd naar het eerste halfuur, want dan zie je wat een ploeg wil doen”, stelt hij. “In de afgelopen wedstrijd viel me heel erg op dat ze best vaak met drie man opbouwen: Van Hecke, Van Dijk en Van de Ven. Daarvoor spelen twee controleurs. Summerville speelt heel erg aan de binnenkant, Dumfries staat heel hoog en aan de andere kant had je op een gegeven moment Van Bommel. Dat zie je heel duidelijk terug in de speelwijze.”

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“Alleen moet je dan ook kritisch naar de rol van Van Hecke kijken. Daar hoor ik eigenlijk heel weinig mensen over. Maar Van Hecke is op dit moment voor mij de allerzwakste schakel die we bij het Nederlands elftal hebben. Aan de bal, maar ook verdedigend”, haalt Janssen uit. “Hij speelt heel veel simpele, korte ballen. Hij dribbelt niet in en neemt heel weinig initiatief.”

Volgens Janssen zou Van Hecke meer risico moeten nemen, door dieper het veld in te gaan als de tegenstander een laag blok hanteert. “Dan heb je één aanname nodig, ga je naar voren, ben je je man kwijt en moet de tegenstander iets gaan doen. Maar hij heeft heel erg de neiging om in de as te blijven.”

Janssen toont daarna een moment in de 26ste minuut van de wedstrijd tegen Servië, toen Van Hecke vanaf de zijkant een voorzet verstuurde. “Hier wordt hij eindelijk een beetje naar de zijkant gestuurd en dan komt er een gevaarlijk moment uit. Dat zag je een paar keer: als hij het deed, ging het goed.”

Zwakke momenten tegen Duitsland en Servië

Vervolgens laat Janssen zien dat Van Hecke na een minuut spelen tegen Duitsland balverlies leed aan de zijlijn. “Dit is voor mij het probleem met Van Hecke. Hij komt aan de zijlijn en wil weer de voetballende oplossing zoeken. Schiet die bal gewoon over de zijlijn! Doe niet zo moeilijk. Je staat onder druk. Ram hem naar voren of over de zijlijn.”

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Van Hecke kreeg tegen Duitsland een gele kaart toen hij te laat was met een tackle aan de zijlijn. “Zodra hij aan de zijkant komt te voetballen, omdat Dumfries al weg is, is hij gigantisch kwetsbaar. Hij is heel langzaam. Zijn timing is niet altijd goed. Hij komt dan gewoon zwaar in de problemen.”

Tegen Servië verstuurde hij meerdere onzuivere inspeelpasses. “Ook weer in de eerste minuut: je wilt lekker aan de wedstrijd beginnen en dan heb je meteen balverlies. Dat is iets wat me de hele tijd bij hem opviel. Hij heeft zoveel balverlies, ook bij passes van tien, vijftien meter door het midden.”

Zo verstuurde Van Hecke in de negentigste minuut tegen Servië een riskante inspeelpass, waar een ploeggenoot geen raad mee wist. Het gevolg was balverlies. “Wat ben je aan het doen? Die bal moet naar de spits Maar hij wil weer van achteruit voetballen.”

Janssen weet wie hij op de plek van Van Hecke zou opstellen. “Als Jurriën Timber fit is, zou ik hem meteen neerzetten. Volgens mij moet je ook naar koppeltjes kijken. En het koppel Dumfries-Van Hecke vind ik kansloos.”