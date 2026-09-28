Buitenlandse pers is lovend over Oranje, maar Frankrijk waarschuwt

Het nieuwe Oranje begint op te vallen buiten de landsgrenzen. In buitenlandse media wordt na de 1-2 overwinning op Servië naar voren geschoven als grote ontdekking en krijgt Xavi complimenten. Helemaal kritiekloos is het buitenland echter niet: Franse media zagen een Oranje dat nog lang niet soeverein oogde.

In Servië zelf overheerst vooral het besef dat Nederland uiteindelijk een maat te groot was. De tabloid Alo! komt tot een duidelijke slotsom. “Onze jongens boden goed weerstand aan de favoriet, maar de ‘Tulpen’ waren beter en nemen verdiend de drie punten mee uit Belgrado”, schrijft het medium.

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Ook tv-zender B92 zag dat het wedstrijdbeeld vooral door Oranje werd bepaald. “Nederland had vanaf het begin meer balbezit en controleerde het ritme van de wedstrijd”, constateert het Servische medium. De thuisploeg probeerde vooral vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden, terwijl Nederland veel geduldiger kon opbouwen.

De website Sportal stelt dat de Nederlandse fysieke kracht al vroeg zichtbaar werd. “Nederland was gedurende het grootste deel van de wedstrijd duidelijk de betere tegenstander en won daarom verdiend”, aldus de Servische site. De druk van Oranje na de gelijkmaker bleek volgens Sportal uiteindelijk te zwaar voor de Servische defensie.

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Spanje ziet hand van Xavi steeds duidelijker

Waar de Servische pers vooral het krachtsverschil analyseert, groeit in Spanje de belangstelling voor het werk van Xavi. AS pakt groot uit met de kop A Xavi le sale todo: vrij vertaald, ‘Voor Xavi valt alles op zijn plek’.

“De prestaties van de ploeg vergroten het enthousiasme alleen maar”, schrijft de Spaanse sportkrant. AS zag Nederland tegen Duitsland al dicht bij de overwinning komen en vindt dat Oranje in Belgrado de wedstrijd domineerde. Meerdink wordt door de krant 'de man van het moment in Nederland' genoemd. "De jonge spits was hét voorbeeld van een keuze van Xavi die onmiddellijk goed uitpakte."

Frankrijk tempert enthousiasme

Niet overal is het oordeel over Oranje als geheel zo uitbundig. L'Équipe zet vooral Meerdink in de schijnwerpers en vindt dat de nieuwkomer 'een grootse prestatie' afleverde. Zijn twee doelpunten bij zijn eerste basisplaats zijn voor de Franse sportkrant het verhaal van de avond.

So Foot schrijft iets explicieter: “Meer dan het werk van de Catalaan was dit vooral het werk van Mexx Meerdink." Bij Foot Mercato klinkt de stevigste kritiek op het Nederlandse optreden. Het medium noemt Oranje 'verre van soeverein in het spel' en vindt dat Nederland uiteindelijk won 'zonder echt te overtuigen'.

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In Duitsland spreekt Sportschau van een 'zwaarbevochten 1-2-zege' en wordt Meerdink de nieuwe Nederlandse ontdekking genoemd. Sport1 noemt de overwinning simpelweg verdiend. “Nederland bepaalde vanaf het begin de wedstrijd”, schrijft het Duitse medium, dat daar meteen een kanttekening bij plaatst: het lukte aanvankelijk onvoldoende om uit dat overwicht ook grote kansen te creëren.

In Portugal ziet A Bola een veel dominanter Oranje. “Nederland was gedurende de hele wedstrijd dominant; het was een kwestie van tijd voordat het opnieuw op voorsprong kwam”, schrijft de sportkrant over de reactie na de Servische gelijkmaker.

De Portugese voetbalsite Zerozero onderstreept de hoofdrol van Meerdink met zijn rapportcijfers. De AZ-spits krijgt met een 8,6 veruit de hoogste beoordeling van de wedstrijd. Joey Veerman volgt namens Oranje met een 8,0, terwijl Jan Paul van Hecke op 7,5 uitkomt.

De grote Engelse media bekijken de wedstrijd vanuit een ander perspectief. Daar gaat veel aandacht naar de blessure van Liverpool-speler Cody Gakpo in plaats van naar het spel van Oranje.