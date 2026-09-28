Guus Til botst live met interviewer na Oranje-zege, ESPN haalt beelden offline

heeft zondagavond na de 1-2-zege van het Nederlands elftal op Servië fel gereageerd voor de camera. De invaller leverde de assist op de winnende treffer van Mexx Meerdink, maar botste na afloop hevig met Pascal Kamperman van ESPN over vragen rond zijn vorm. Opvallend is dat ESPN dat deel van het interview inmiddels heeft verwijderd.

In Belgrado boekte Oranje de eerste overwinning in de Nations League onder Xavi Hernández, na de eerdere 1-1 tegen Duitsland. Til verving in de 67e minuut Ryan Gravenberch en bediende twee minuten later Meerdink voor de 1-2. Na afloop was de spanning voor de camera echter voelbaar.

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Guus Til werd door Kamperman aangesproken op eerdere uitspraken over zijn vorm. "Je zei eerder dat je niet in beste vorm stak, is het dan ook lekker om in een fris…", zegt de ESPN-journalist, die zijn vraag niet mag afmaken.

"Sorry, wat zei je? Nou, ik zei dat het beter moet áls ik niet geselecteerd word, blijkbaar. Als ik niet geselecteerd word, moet ik beter voetballen. Zo simpel is het", reageert Til gevat.

Toen Kamperman vroeg naar extra bewijsdrang, beet Til van zich af: "Ja, Pascal, zo denk ik niet. Ik wil gewoon doen wat hij wil en probeer gewoon bij te dragen. Ik denk niet na over mijn vorm. Kwaliteit komt altijd bovendrijven, dus ik denk niet net als jij in die termen."

Pascal Kamperman verdedigt zijn vraagstelling door te stellen dat hij wilde peilen hoe de middenvelder in de wedstrijd zat. "Maar dan zit je er toch bij, denk je dan ook: ik moet het nu echt laten zien? Ik zeg ook niet dat ik zo denk, maar het zou kunnen."

Til reageert op zijn beurt scherp: "Nee, maar je probeert het wel een beetje in mijn mond te leggen." Kamperman countert opnieuw: "Nee, dat niet! Ik probeer te kijken hoe jij denkt." Opvallend is dat de woorden van Til niet meer te bekijken zijn. Zowel op de site als op de YouTube-pagina van ESPN is het interview ingekort.