Bryan Smeets (33) ontvangt nog altijd bedreigingen: 'Daar heb ik...'

De wedstrijd vond ruim tien jaar geleden plaats, maar nog steeds heeft Bryan Smeets last van zijn heldenrol namens De Graafschap tegen Ajax in 2016. De beul van de Amsterdamse club geeft aan dat hij nog altijd bedreigingen ontvangt.

De ontknoping in Doetinchem in 2016 geldt als een van de meest memorabele momenten uit de recente Eredivisie-geschiedenis. Ajax begon als koploper aan de slotronde op De Vijverberg en leek op weg naar de schaal. In de 55e minuut bracht Smeets De Graafschap echter langszij, waardoor het kampioenschap naar Eindhoven ging. Het doelpunt van de Limburger had dus enorme gevolgen.

Impact van de gelijkmaker

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In gesprek met zijn huidige club SK Lierse spreekt Smeets openhartig over dat moment: "Het is toevallig dat ik dan die goal maakte. Als je naar de wedstrijd kijkt, had Ajax het gewoon moeten afmaken. Wat er daarna gebeurt met bedreigingen tot op de dag van vandaag... Het was op dat gebied een moeilijke periode. Daar heb ik mee moeten leren leven. Het is misschien groter gemaakt dan dat het gehoeven had", geeft de middenvelder aan.

Smeets tekende in juli een contract bij SK Lierse, dat uitkomt in de Challenger Pro League. De club is met vijf punten en een twaalfde plek op de ranglijst niet al te best aan het seizoen begonnen.