De toeschouwers in het Weserstadion keken zaterdag raar op tijdens de vriendschappelijke ontmoeting tussen de legendes van SV Werder Bremen en Real Madrid. Na exact 32 minuten werd het duel plotseling stilgelegd om de spelers op het veld van bier en shotjes sterke drank te voorzien. Het curieuze tafereel diende als een knipoog naar de in 2014 overleden scheidsrechter Wolf-Dieter Ahlenfelder en vormde een onderdeel van de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van de thuishaven van de Noord-Duitse club.

De wedstrijd tussen de oud-spelers stond volledig in het teken van het naderende jubileum van het stadion, dat op 17 oktober officieel honderd jaar bestaat. Werder trad voor deze gelegenheid aan in een speciaal wit jubileumshirt. Aan de kant van de Duitsers kwamen bekende namen als Aílton, Claudio Pizarro, Per Mertesacker en Naldo in actie. Real Madrid reisde eveneens af met klinkende namen, onder wie Pepe, Claude Makélélé en Esteban Cambiasso.

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De actie was een directe verwijzing naar een bijzonder moment uit 1975, toen Ahlenfelder in het Bundesliga-duel tussen Werder Bremen en Hannover 96 floot. De arbiter blies destijds tot ieders verbazing al na 32 minuten voor het rustsignaal. Pas toen verbaasde spelers verhaal kwamen halen en hem duidelijk maakten dat er nog helemaal geen drie kwartier gespeeld kon zijn, zag de scheidsrechter zijn blunder in. Ahlenfelder liet de bal vervolgens weer rollen, om alsnog zo'n anderhalve minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd af te fluiten voor de rust.

Achteraf gaf de arbiter openhartig toe dat hij voorafgaand aan de ontmoeting tijdens de lunch een biertje en een Malteser-schnaps had genuttigd, waardoor hij naar eigen zeggen niet helemaal scherp op het veld stond. De combinatie van een pilsje en een kruidenshot werd in Bremen al gauw een begrip en staat in de regio nog altijd bekend als een 'Ahlenfelder'. Precies na 32 minuten kwamen zaterdag dan ook obers de grasmat op om de spelers van een drankje te voorzien.