'Zidane zet kwaad bloed bij oude liefde Real Madrid'

Real Madrid is niet blij met Zinédine Zidane, de nieuwe bondscoach van Frankrijk, zo meldt L'Équipe. De voormalig Ballon d'Or-winnaar besloot vrijdag om ondanks bekende knieklachten op te stellen in het Nations League-duel in en tegen tegen Turkije (0-1 winst). De superster groeide uiteindelijk uit tot matchwinner, maar viel direct daarna geblesseerd uit.

Zidane werd na het WK aangesteld door de Franse bond, als opvolger van zijn oud-ploeggenoot Didier Deschamps. Die had Les Bleus liefst veertien jaar onder zijn hoede, en leidde zijn land in 2018 naar de wereldtitel. Vrijdag debuteerde Zidane op de Franse bank met een kleine zege in en tegen Turkije. Mbappé schoot na een klein uur spelen de enige treffer van het duel tegen de touwen, maar greep direct daarna naar zijn knie. De spits moest de strijd dan ook staken, Désiré Doué was zijn vervanger.

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In Madrid is men niet blij dat Mbappé überhaupt aan de aftrap verscheen tegen Turkije, zo weet L'Équipe. De aanvaller meldde zich afgelopen maandag namelijk al met lichte pijnklachten aan de bewuste knie in Clairefontaine, waar de Franse internationals zich verzamelden. "Real had de medische staf van de Franse nationale ploeg geïnformeerd over alle relevante details, en geadviseerd om voorzichtig met de speler om te gaan bij de start van de interlandperiode. Uiteindelijk hoopte het management in Madrid dat Mbappé rust zou krijgen in Turkije", aldus de gezaghebbende krant.

Inmiddels heeft Mbappé het Franse kamp verlaten. Zidane besloot de speler terug te sturen naar zijn club om daar door de medische staf te worden behandeld aan zijn knieklachten. De bondscoach zou dat vooral hebben gedaan om potentiële spanning tussen Real en de Franse nationale ploeg de kop in te drukken. "Zidane kent Real Madrid en weet hoe dingen werken. Hij weet dat hij conflicten met de club het best kan vermijden", leest het.

Pittig programma Real Madrid na de interlandbreak

Naar verwachting zal het herstel van Mbappé zo'n drie weken gaan vergen, maar de aanvaller zal in Madrid nog verder onderzocht worden. Trainer José Mourinho wacht na de interlandbreak direct een pittig programma. Real hervat de competitie op 10 oktober met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. Daarna wacht een uitwedstrijd in de Champions League tegen AS Roma (14 oktober), gevolgd door een thuiswedstrijd in de competitie tegen Sevilla, de huidige nummer vijf van de ranglijst, op 18 oktober.

Vervolgens gaat de focus weer op de Champions League, waarin RB Leipzig op bezoek komt (21 oktober). Slechts vier dagen later, op 25 oktober, wacht de eerste Clásico van het seizoen, als De Koninklijke op bezoek gaat bij FC Barcelona. Na zeven speelronden staan de Catalanen met de maximale score van 21 punten bovenaan in LaLiga. Real verspeelde al twee keer punten en staat met 16 punten op de derde plaats, achter stadgenoot Atlético Madrid. Dat heeft net zoveel punten, maar kan een beter doelsaldo overleggen (+9 om +2).