Ploeggenoot spreekt Sean Steur aan: ‘Dit mag je nooit meer doen’

maakt deze interlandperiode voor het eerst zijn opwachting bij Jong Oranje. De middenvelder van Newcastle United moet nog wel wennen aan de muzieksmaak van zijn ploeggenoten en hoeft geen Volendamse muziek te verwachten, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Steur maakte vrijdagavond zijn debuut bij Jong Oranje, toen hij een kleine tien minuten voor tijd mocht invallen voor Kees Smit. “Het was een korte invalbeurt. Dan probeer je alles vooruit te spelen. Ik denk dat het een paar keer wel lukte”, reageert hij kort op die mijlpaal.

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Er was afgelopen zomer veel te doen om Steur. De achttienjarige middenvelder kon bijtekenen bij Ajax, maar koos voor een stap naar de Premier League. Sindsdien speelde hij zeven wedstrijden in het shirt van Newcastle United, waar hij geen onaardige indruk maakt.

Ook in de kleedkamer voelt Steur zich goed op zijn plek. Wel moet hij nog wennen aan de muzieksmaak van zijn ploeggenoten en probeerde hij de Volendamse palingsound te introduceren, zo schrijft Sportnieuws.nl. “Ja aan één iemand. Die zei dat ik het nooit meer moest doen. Hij was er duidelijk geen fan van”, lacht hij.