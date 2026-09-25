Kieft ergert zich aan één man bij Nederland - Duitsland: 'Zo goedkoop'

Wim Kieft heeft zich tijdens en na het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland (1-1) gestoord aan de Duitse bondscoach Jürgen Klopp. In zijn column voor De Telegraaf schrijft Kieft dat hij blij is dat niet de oud-trainer van onder meer Liverpool, maar Xavi Hernández door de KNVB is aangesteld als opvolger van Ronald Koeman.

Koeman stapte na de WK-uitschakeling tegen Marokko op bij Oranje. In de zoektocht naar zijn opvolger circuleerde heel even de naam van Klopp in het geruchtencircuit, maar de Duitser ging uiteindelijk aan de slag bij Die Mannschaft, waar hij Julian Nagelsmann opvolgde. De KNVB koos daarop uiteindelijk voor Xavi. Beide coaches debuteerden donderdag tegen elkaar, in een duel dat uiteindelijk dus een remise opleverde.

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"Gelukkig is Xavi bondscoach van het Nederlands elftal geworden en niet Jürgen Klopp. In tegenstelling tot Klopp stoort en irriteert Xavi niet", schrijft Kieft in zijn column. De oud-spits valt onder meer over het feit dat Klopp zijn voorganger Nagelsmann publiekelijk afviel: "Op het WK had Klopp strijd en energie gemist en zag hij geen Duitse ploeg die voor elkaar door het vuur ging. Vanzelfsprekend had hij dat donderdagavond allemaal wel gezien bij zijn Duitse elftal tegen Nederland. Zo goedkoop", oordeelt Kieft.

Bovendien was Klopp gedurende het duel voortdurend zeer nadrukkelijk aanwezig langs de zijlijn, in tegenstelling tot Xavi. "Tijdens de wedstrijd was de Spanjaard niet bezig met randzaken, maar met het geven van duidelijke, ter zake doende aanwijzingen. Hij eiste de aandacht niet op met toneelstukjes en allerlei groteske gebaren. Hij blijft gewoon en zegt geen rare dingen", stelt Kieft vast. Ook de vele knuffels en highfives die Klopp voor de wedstrijd uitdeelde, onder meer aan zijn oud-pupillen Virgil van Dijk en Cody Gakpo, stuiten de oud-international tegen de borst. "Xavi liet alles over zich heen komen", schetst Kieft een duidelijk contrast.