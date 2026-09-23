Klopp breekt met beleid Nagelsmann en legt selectie Duitsland vier nieuwe regels op

Jürgen Klopp laat zich direct gelden in zijn nieuwe functie als bondscoach van Duitsland. De 59-jarige coach, die na het WK werd aangesteld als opvolger van Julian Nagelsmann, heeft inmiddels een viertal nieuwe regels ingevoerd die voor meer focus en eenheid in zijn selectie moeten zorgen, zo meldt BILD.

Duitsland speelde onder Nagelsmann een teleurstellend WK, waar de zestiende finale reeds het eindstation betekende. Tegen Paraguay stond het na 120 minuten nog 1-1, waarna Die Mannschaft na strafschoppen ten onder gingen tegen de Zuid-Amerikanen. Het betekende alweer de derde vroegtijdige uitschakeling op rij voor de Duitsers, die in 2014 wereldkampioen werden maar zowel in 2018 als in 2022 de groepsfase niet overleefden.

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Aan Klopp nu de schone taak om nieuw elan in de Duitse selectie te brengen, te beginnen morgen (donderdag), als hij in de Johan Cruijff ArenA tegen Nederland debuteert op de bank. De trainer heeft volgens BILD een viertal nieuwe regels opgelegd aan zijn spelersgroep. Zo wordt het bezoek van partners en andere familieleden volgens de krant vanaf nu flink aan banden gelegd.

Daarnaast staat Klopp het niet langer toe dat spelers in het hotel bezocht worden door hun eigen kapper, iets wat onder Nagelsmann wel veelvuldig gebeurde. Ook eist de oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool van zijn spelers dat ze stipt op tijd zijn voor het avondeten, en dus niet langer - zoals onder zijn voorganger - druppelsgewijs de eetzaal binnenkomen.

Tot slot hoopt Klopp dat zijn spelers meer onderling in gesprek gaan en een betere band opbouwen. Om die reden is het gebruik van mobiele telefoons in de gymruimte en bij massages niet langer toegestaan. Bovendien zou het apparaat op wedstrijddagen helemaal in de ban worden gedaan.