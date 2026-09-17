Jürgen Klopp maakt selectie Duitsland voor clash met Oranje bekend

Jürgen Klopp heeft zijn eerste selectie als bondscoach van Duitsland bekendgemaakt. Ajax-doelman Marc ter Stegen keert voor het Nations League-duel met Nederland terug in de selectie van Die Mannschaft, maar weet óók al dat hij halverwege de interlandbreak terugkeert bij zijn club.

In totaal roept Klopp niet minder dan 44 spelers op voor de interlandperiode, die van eind september tot begin oktober loopt. Ter Stegen, die in de zomer van 2025 voor het laatst een uitnodiging kreeg, behoort tot de groep voor de eerste twee duels onder zijn leiding, waaronder de uitwedstrijd tegen Nederland. Zijn ploeggenoten Thilo Kehrer en Julian Brandt ontvingen daarentegen geen oproep van Klopp.

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Na de eerste twee wedstrijden keren Ter Stegen en veel van zijn ploeggenoten terug naar hun respectievelijke clubs. Van de drie keepers die Klopp opriep voor de eerste duels blijft alleen Finn Dahmen (FC Augsburg) bij de selectie. Ter Stegen en Alexander Nübel (Besiktas) verlaten de ploeg en maken plaats voor respectievelijk Noah Atubolu (SC Freiburg) en Jonas Urbig (Bayern München).

Klopp bevestigt gerucht over Ter Stegen

Op zijn persconferentie bevestigt Klopp de geruchten dat Ter Stegen op dit moment de eerste keus is onder de lat. De Ajax-keeper stond bij de Duitse ploeg jarenlang in de schaduw van Manuel Neuer, die na het WK afzwaaide als international. Ter Stegen speelde tot op heden 44 interlands voor zijn land, maar werd mede door blessureleed niet meer opgeroepen sinds de zomer van 2025.

Op donderdag 24 september maakt Klopp in Amsterdam zijn debuut als bondscoach, als de Duitsers het opnemen tegen het Nederlands elftal, waar Xavi Hernández ook voor het eerst op de bank zal zitten. Daarna wachten Klopp en zijn elftal nog confrontaties met Griekenland (thuis, 27 september), Servië (thuis, 1 oktober) en opnieuw Griekenland (uit, 4 oktober).

Klopp, oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool, werd deze zomer aangesteld als nieuwe bondscoach van zijn vaderland. De 59-jarige coach is de opvolger van Julian Nagelsmann, die zijn conclusies trok na de pijnlijke uitschakeling op het WK. Daar strandde Duitsland al in de zestiende finales tegen Paraguay, dat na een 0-0 gelijkspel de penalty's beter nam en Die Mannschaft zo naar huis stuurde.