Kranten wijzen massaal dezelfde 'schlemiel' aan bij AZ

AZ-aanvaller Patati moet het ontgelden in de Nederlandse ochtendkranten na de nipte nederlaag op bezoek bij Sunderland (1-0) van donderdagavond. De Braziliaanse invaller veroorzaakte de strafschop waaruit Enzo Le Fée na een dik uur spelen het enige doelpunt van de avond maakte.

Sunderland speelde tegen AZ voor het eerst sinds 1973 weer eens een Europese wedstrijd. De Engelsen slaagden er in de eerste helft niet in om een groot overwicht in kansen om te zetten in een voorsprong, maar mochten Robin Roefs tegelijkertijd ook bedanken. De Nederlandse keeper voorkwam met de voet al vroeg in het duel de 0-1 van Ro-Zangelo Daal.

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Na rust bleef Sunderland de sterkste en kwamen The Black Cats dus vanaf de stip op 1-0. AZ miste via onder meer Mexx Meerdink, Valdemar Byskov en diezelfde Patati een aantal goede kansen om nog op gelijke hoogte te komen, omdat ook de thuisploeg in de slotminuten een levensgrote mogelijkheid om zeep hielp was de treffer van Le Fée uiteindelijk beslissend in het Stadium of Light.

Het Algemeen Dagblad komt met een kritische conclusie over Patati, die halverwege het duel inviel voor Ayoub Oufkir. De aanvaller wordt als 'schlemiel' aangemerkt door de ochtendkrant. "De Braziliaan maakt bepaald nog geen goede indruk sinds hij ruim een jaar geleden naar Alkmaar kwam. Balverlies van hem betekende vorige week vrijdag tegen Willem II al onnodig puntenverlies", stipt de krant aan. "Nu kostte nieuw balverlies van Patati, AZ minstens een punt. Hij probeerde dat balverlies goed te maken met een overtreding in het eigen strafschopgebied. Enzo Le Fée benutte de penalty", aldus het AD.

Ook in de Volkskrant wordt ingezoomd op het balverlies van Patati, die zijn eigen fout dus met desastreuze gevolgen probeerde goed te maken. Bovendien was AZ in de woorden van deze krant 'gehandicapt' door de wissel van Kees Smit, die kort voor het penaltymoment plaats moest maken voor Byaskov. Toch hadden de Alkmaarders best een punt mee kunnen nemen uit het Stadium of Light, maar weer slaagde Patati er niet in om zich positief te onderscheiden: "In de slotfase volgde opnieuw een kans toen invaller Jizz Hornkamp de bal vanaf de achterlijn met een heerlijk hakje teruglegde op Patati, die zijn kans op verlossing miste door hoog over te schieten."

Bij de beoordelingen in het Noordhollands Dagblad krijgt Patati van alle AZ-spelers het laagste cijfer: een 4. "Was opnieuw de pineut", noteert de lokale krant. "Het zal voor de Braziliaan steeds moeilijker worden om van het stempel ’miskoop’ af te komen. Viel in de rust in en stond net als vorige week tegen Willem II (1-1) met balverlies aan de basis van het fatale tegendoelpunt. Al viel er over de toegekende penalty nog wel te discussiëren", meent dit medium. Overigens krijgen ook Oufkir (4,5) en Daal (5) een onvoldoende van het Noordhollands Dagblad. De krant vond doelman Jari De Busser ('fijne wedstrijd voor een keeper om zichzelf in de kijker te spelen') de beste man aan Alkmaarse zijde: de Belg krijgt een 7,5 voor zijn optreden.