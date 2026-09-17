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Memphis grijpt negatieve hoofdrol bij Corinthians, dat uit de Copa ligt

17 september 2026, 07:47
Memphis Depay betreurt zijn gemiste strafschop
Foto: © Imago
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Memphis Depay is in de nacht van woensdag op donderdag met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinale van de strijd om de Copa Libertadores. De Nederlandse aanvaller kreeg in de blessuretijd van de return tegen Estudiantes een uitgelezen kans om er in ieder geval nog een verlenging uit te slepen, maar faalde vanaf de penaltystip.

Vorige week speelden Corinthians en Estudiantes de heenwedstrijd in Argentinië met 1-1 gelijk. Ook in die wedstrijd deed Memphis van zich spreken: de Nederlander stak bij het vieren van de treffer van zijn ploeggenoot Kaio César zijn middelvinger op richting het thuispubliek. Estudiantes was daarover dusdanig verbolgen dat de Argentijnse club bij de CONMEBOL aandrong op een schorsing voor Memphis. Hij mocht de return in Brazilië echter 'gewoon' meedoen.

Memphis faalt vanaf de stip

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Corinthians slaagde er in eigen huis niet in om het goede resultaat uit de heenwedstrijd te verzilveren. Vlak voor tijd zette Alexis Castro, vorige week ook al trefzeker namens de Argentijnse club, de 0-1 op het bord. Daarmee leek de eindstand ook bereikt, maar diep in blessuretijd kreeg Corinthians een uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen, toen de bal wegens hands op de stip ging. Memphis zette zich achter de penalty, maar schoot hard over het door Fernando Muslera verdedigde doel van Estudiantes. Daardoor kwam er dus geen gelijkmaker en ook geen verlenging, en was de uitschakeling van de Brazilianen even later een feit.

Wat doet Xavi?

Morgen (vrijdag) wordt duidelijk hoe de toekomst van Memphis in het Nederlands elftal er (voorlopig) uit gaat zien. De nieuwe bondscoach Xavi Hernández maakt dan zijn eerste Oranje-selectie bekend, die eind september en begin oktober vier duels in de Nations League gaat spelen, te beginnen met een thuiswedstrijd tegen Duitsland op donderdag 24 november.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
452 Reacties
447 Dagen lid
283 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Memphis niet meer oproepen voor Oranje.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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