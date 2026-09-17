Lionel Messi heeft laatste interland voor Argentinië toch nog niet gespeeld

trekt tóch nog één keer het shirt van Argentinië aan. De 39-jarige aanvaller, die eind augustus zijn afscheid als international aankondigde, krijgt op 6 oktober tegen Benin een officiële afscheidswedstrijd in het Estadio Monumental in Buenos Aires.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft Messi opgeroepen voor het oefenduel met Benin. De wedstrijd staat volledig in het teken van het afscheid van de recordinternational. Claudio Tapia, voorzitter van de Argentijnse voetbalbond AFA, besloot na overleg met bondscoach Scaloni om Messi uit te nodigen voor het duel. De aanvaller heeft die uitnodiging geaccepteerd en krijgt zo de gelegenheid om in het Monumental afscheid te nemen van het Argentijnse publiek.

Wereldkampioenen keren terug voor afscheid Messi

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De voetbalbond wil van de avond meer maken dan alleen een oefeninterland. Ook spelers uit de selectie die in 2022 wereldkampioen werd, worden samen met hun families uitgenodigd voor het afscheid.

Voor Messi volgt daarmee alsnog een laatste optreden, nadat hij op 31 augustus bekendmaakte dat zijn periode bij Argentinië voorbij was. Dat besluit volgde nadat de Argentijnen eerder deze zomer de WK-finale met 1-0 verloren van Spanje.

Messi maakte duidelijk dat hij na ruim twintig jaar bij de nationale ploeg geen energie meer over had om door te gaan. "Ik heb mezelf helemaal leeggegeven, ik heb niets meer te geven", schreef hij destijds op sociale media. "Bovendien komen er geweldige jonge spelers achter mij aan die het verdienen om er te staan."

Zijn afscheid viel hem zwaar. "Het was een beslissing die pijn deed en nog altijd pijn doet in mijn ziel, maar ik begrijp dat het moment daar is", liet Messi weten.

Benin laatste tegenstander van Messi

Argentinië speelt rond het afscheid nog twee andere oefenwedstrijden. Op 30 september wacht Bolivia in Córdoba, waarna op 3 oktober Burkina Faso naar het Estadio Monumental komt. Drie dagen later volgt tegen Benin de definitieve afsluiting van Messi's interlandloopbaan.

De Argentijn neemt afscheid na meer dan twee decennia in de nationale ploeg. Hij won met zijn land het WK van 2022 en de Copa América van 2021 en 2024. Met 207 interlands en 125 doelpunten is Messi bovendien recordinternational én topscorer aller tijden van Argentinië.