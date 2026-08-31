Lionel Messi kondigt afscheid bij Argentinië aan: 'Ik heb niets meer te geven'

(39) heeft definitief een punt achter zijn interlandcarrière gezet. De sterspeler maakte zijn afscheid van de Argentijnse nationale ploeg maandag wereldkundig via Instagram. De recordinternational nam deze beslissing nadat hij eerder deze zomer met zijn land de WK-finale met 1-0 verloor van Spanje.

Met het besluit komt er een einde aan een tijdperk van twintig jaar, waarin Messi uitgroeide tot de absolute recordhouder van zijn land. De teller van de aanvaller stopt definitief op 207 gespeelde interlands en 125 doelpunten. Hoewel hij zijn afscheidstekst al op 21 juli schreef, twee dagen na de verloren eindstrijd in de Verenigde Staten, bracht het recente overlijden van zijn vader Jorge op 10 augustus de definitieve overtuiging om het nieuws nu te delen

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In zijn uitgebreide verklaring geeft de voormalig wereldkampioen aan dat het een zwaar besluit was. "Na de tijd die sinds de finale is verstreken en na er veel over te hebben nagedacht, wil ik iedereen laten weten dat ik stop bij de nationale ploeg", zo schrijft Messi in zijn emotionele bericht. De routinier erkent dat het einde hem diep raakt. "Het was een beslissing die pijn deed en nog altijd pijn doet in mijn ziel, maar ik begrijp dat het moment daar is."

De topscorer van het afgelopen WK benadrukt dat hij altijd met volle overgave voor het shirt heeft gespeeld, ook in de jaren voordat de grote successen zoals de Copa América en de wereldtitel werden behaald. "Ik heb mezelf helemaal leeggegeven, ik heb niets meer te geven", stelt de Argentijn. Hij vindt het naar eigen zeggen tijd om een stap opzij te doen. "Bovendien komen er geweldige jonge spelers achter mij aan die het verdienen om er te staan", zo luidt de motivatie van de routinier.

De aanvoerder richt zich daarnaast tot de supporters, die hem de afgelopen twee decennia onvoorwaardelijk hebben gesteund. "Ik ga het enorm missen om jullie van binnenuit te horen", aldus de speler van Inter Miami. "Vanaf nu ben ik één van jullie, die altijd vanaf de buitenkant zal aanmoedigen en steunen", zo belooft de legendarische nummer tien.

Aan het slot van zijn bericht staat de sterspeler stil bij de recente gebeurtenissen in zijn privéleven. Het overlijden van zijn vader speelde een grote rol in de timing van de publicatie. "Vandaag, na wat er met mijn vader is gebeurd, ben ik meer overtuigd dan ooit", besluit hij zijn emotionele betoog. "Bedankt God dat je me Argentijn hebt gemaakt. Vamos Argentina!", zo sluit Messi zijn loopbaan bij de nationale ploeg af.