Eredivisieclub stunt en gaat zich versterken met Wesley Hoedt (32)

AZ staat op het punt om zich te versterken met . De Alkmaarders hebben met de centrale verdediger op hoofdlijnen een mondeling akkoord bereikt, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin. Daarmee lijkt een verrassende terugkeer in de maak.

Als de laatste plooien worden gladgestreken, keert de 32-jarige mandekker na een afwezigheid van elf jaar terug in het AFAS Stadion. Hoedt kan de overstap naar Noord-Holland transfervrij maken. De routinier stond eerder onder contract bij het Saudische Al-Shabab, waar hij in de zomer van 2024 neerstreek.

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Sinds de voormalig speler van Southampton in 2015 de deur achter zich dichttrok bij AZ, kende hij een grillige loopbaan langs diverse Europese competities. Na zijn doorbraak vanuit de eigen jeugdopleiding in Alkmaar speelde de verdediger achtereenvolgens voor SS Lazio, Southampton, Celta de Vigo, Royal Antwerp, RSC Anderlecht en Watford FC. Bij de laatstgenoemde Engelse club droeg de linkspoot zelfs de aanvoerdersband, voordat het avontuur in de Saudi Pro League lonkte.

Mocht de transfer daadwerkelijk doorgang vinden, dan voegt AZ een flinke dosis ervaring toe aan de achterhoede. De Alkmaarse formatie roerde zich deze zomer al behoorlijk op de transfermarkt. Zo werden verdedigers Andrea Natali en Sam de Grand reeds gepresenteerd, terwijl Alexandre Penetra en Billy van Duijl de club juist op huurbasis verlieten. Ook werd onlangs de komst van de Deense middenvelder Valdemar Byskov afgerond.