Emma Heesters, vriendin van Wesley Hoedt, deelt gezondheidsupdate en schiet live op tv vol

Emma Heesters (29) heeft deze week in het Algemeen Dagblad een update gegeven over haar gezondheid. De zangeres en vriendin van profvoetballer kreeg op 18 oktober te horen dat ze baarmoederhalskanker heeft. Naast een interview in het AD verscheen Heesters ook in de talkshow van Eva Jinek, waar ze volschoot terwijl ze over haar ziekte vertelde.

18 oktober is een dag die in het geheugen van Heesters en Hoedt staat gegrift. Op deze dag kreeg de zangeres namelijk de diagnose dat ze baarmoederhalskanker heeft. Diezelfde avond stond er een optreden gepland in het Gelredome met artiestencollectief The Streamers. Heesters besloot wel op te treden en haar diagnose nog bijna een maand voor zich te houden. Halverwege november maakte de artiest bekend dat ze ziek is, waarna het pas echt binnenkwam. “Als ik daarna de krantenkoppen zag met mijn naam erin, dan kreeg ik pas de klap. Shit, dit gaat gewoon over míj”, geeft ze aan tegenover het AD.

Artikel gaat verder onder video

Voordat ze aan de behandeling begon, heeft Heesters haar eicellen laten invriezen, omdat chemotherapie een verhoogd risico geeft op onvruchtbaarheid. Inmiddels heeft de partner van de voormalig speler van AZ flink wat behandelingen gehad. Zo werden haar lymfeklieren verwijderd, onderging ze zes keer chemo, 25 bestralingen en drie keer brachytherapie, een inwendige bestraling. “De bestraling werkt nu nog steeds door, dus ik weet nog niet of ik beter word - of in remissie ben - zoals ik officieel moet zeggen van de artsen”, geeft ze eerlijk toe. Hoewel Hoedt sinds afgelopen zomer bij Al-Shabab in Saudi-Arabië speelt, krijgt de zangeres voldoende steun van haar vriend. “Wesley kwam zo vaak als de club het toeliet over”, legt ze uit.

Of Heesters nog beter gaat worden, durft ze niet te zeggen. Hoewel het momenteel best goed gaat en ze onlangs zelfs een nieuw nummer heeft uitgebracht, leeft de zangeres nog altijd in onzekerheid. “Tot de zomer is het hopen. Ik ben zo vaak door doodsangst gegaan, ik wist niet of ik mijn volgende verjaardag haal, dat weet ik nog steeds niet. Wat als het straks niet goed zal zijn? Zodra die gedachte in me opkomt, dirigeer ik mezelf terug: positief zijn, Emma.”

Heesters schiet vol op televisie

Om over haar nieuwe nummer én haar ziekte te spreken, schoof ze donderdagavond aan bij Eva, de talkshow van Jinek. Daarin vertelt Heesters over de keuze om veel van haar behandelingstraject te delen met haar volgers op social media. “Ik wist natuurlijk heel lang niet – en dat weet ik eigenlijk nog steeds niet, want ik weet nog niet of ik in remissie ben – hoe het af zou lopen. Ik dacht: als het dan slecht afloopt, kan ik hopelijk nog wat betekenen voor andere vrouwen”, legt de zangeres haar keuze uit, terwijl ze volschiet. Met alle posts hoopte ze andere vrouwen aan te moedigen zich te laten checken om op die manier de ziekte vroeg te ontdekken.

