Robin van Persie hint naar vertrek van Jaden Slory bij Feyenoord

Jaden Slory
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
21 december 2025, 20:07

Feyenoord gaat deze transferperiode (tijdelijk) afscheid nemen van aanvaller Jaden Slory. Dat heeft trainer Robin van Persie zondag aangegeven, na eerdere berichtgeving in de media.

Deze week werd via verschillende media al duidelijk dat Slory in de tweede seizoenshelft op huurbasis uit gaat komen voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer wilde de rechtsbuiten van Feyenoord eigenlijk al bij de start van het seizoen hebben, maar destijds wilde Feyenoord-trainer Robin van Persie de jongeling niet laten gaan.

Nu is dat anders. Slory maakt af en toe minuten als invaller, maar heeft niet kunnen overtuigen in het shirt van Feyenoord. Daardoor lijkt Van Persie nu ook in te zien dat een tijdelijk vertrek beter is voor de ontwikkeling van de aanvaller.

“Ik weet niet of ik daar al iets over mag zeggen, maar de kans is groot dat Slory verhuurd wordt”, zei Van Persie zondagavond na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) in De Kuip.

Het is voor Feyenoord te hopen dat Slory in De Adelaarshorst een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. In de eerste seizoenshelft werd duidelijk dat de snelle rechtsbuiten op dit moment nog niet over het vermogen beschikt om Feyenoord structureel te versterken.

Timo987
30 Reacties
35 Dagen lid
56 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Logische keuze! Go Ahead is een prima club voor hem, daar kan hij zich ook nog op Europees niveau laten zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Feyenoord - Twente

Feyenoord
1 - 1
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

