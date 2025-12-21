Feyenoord gaat deze transferperiode (tijdelijk) afscheid nemen van aanvaller . Dat heeft trainer Robin van Persie zondag aangegeven, na eerdere berichtgeving in de media.

Deze week werd via verschillende media al duidelijk dat Slory in de tweede seizoenshelft op huurbasis uit gaat komen voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer wilde de rechtsbuiten van Feyenoord eigenlijk al bij de start van het seizoen hebben, maar destijds wilde Feyenoord-trainer Robin van Persie de jongeling niet laten gaan.

Nu is dat anders. Slory maakt af en toe minuten als invaller, maar heeft niet kunnen overtuigen in het shirt van Feyenoord. Daardoor lijkt Van Persie nu ook in te zien dat een tijdelijk vertrek beter is voor de ontwikkeling van de aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

“Ik weet niet of ik daar al iets over mag zeggen, maar de kans is groot dat Slory verhuurd wordt”, zei Van Persie zondagavond na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) in De Kuip.

Het is voor Feyenoord te hopen dat Slory in De Adelaarshorst een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. In de eerste seizoenshelft werd duidelijk dat de snelle rechtsbuiten op dit moment nog niet over het vermogen beschikt om Feyenoord structureel te versterken.