'Feyenoord en Sparta akkoord over huurtransfer Jaden Slory'

Jaden Slory van Feyenoord
Foto: © Imago
Frank Hoekman
19 december 2025, 18:20

Jaden Slory kan deze winter een tijdelijke overstap binnen Rotterdam gaan maken. Feyenoord heeft volgens FR12.nl namelijk een akkoord bereikt met Sparta Rotterdam over een huurtransfer van de buitenspeler. Er zijn echter meer kapers op de kust.

Slory (20) werd vorig seizoen door Feyenoord gestald bij FC Dordrecht en speelde toen een prima seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De bedoeling was dat hij dit seizoen voor zijn kans in het eerste zou gaan, maar Robin van Persie deed in de eerste helft van het seizoen tot dusverre nog maar zes keer een beroep op de zoon van oud-international Andwele Slory.

Sparta zou inmiddels toestemming van Feyenoord hebben gekregen om het gesprek met Slory aan te gaan. De vraag is echter wat hij zélf wil: ook FC Volendam en Go Ahead Eagles zouden namelijk geïnteresseerd zijn. Bij Sparta moet Slory de opvolger worden van Ayoub Oufkir, die in de winterstop de overstap naar AZ zal gaan maken.

2 reacties
Goede keuze voor beide partijen.

Voor Slory en Sparta een goede zet, Feyenoord kan hem echter nog gemakkelijk gebruiken dit jaar. Van de club en Persie snap ik dit niet

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

