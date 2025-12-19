Jaden Slory kan deze winter een tijdelijke overstap binnen Rotterdam gaan maken. Feyenoord heeft volgens FR12.nl namelijk een akkoord bereikt met Sparta Rotterdam over een huurtransfer van de buitenspeler. Er zijn echter meer kapers op de kust.
Slory (20) werd vorig seizoen door Feyenoord gestald bij FC Dordrecht en speelde toen een prima seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De bedoeling was dat hij dit seizoen voor zijn kans in het eerste zou gaan, maar Robin van Persie deed in de eerste helft van het seizoen tot dusverre nog maar zes keer een beroep op de zoon van oud-international Andwele Slory.
Sparta zou inmiddels toestemming van Feyenoord hebben gekregen om het gesprek met Slory aan te gaan. De vraag is echter wat hij zélf wil: ook FC Volendam en Go Ahead Eagles zouden namelijk geïnteresseerd zijn. Bij Sparta moet Slory de opvolger worden van Ayoub Oufkir, die in de winterstop de overstap naar AZ zal gaan maken.
