Een mooi gebaar van Feyenoord. De in crisis verkerende club stuurde, één dag na het bekerdebacle tegen sc Heerenveen, een kerstkaartje naar alle supporters. De Rotterdammers kiezen voor een persoonlijke boodschap naar Het Legioen.

Op sportief vlak gaat het momenteel allesbehalve voor de wind bij Feyenoord. De grote crisis kreeg woensdagavond een nieuw hoofdstuk, toen de Rotterdammers op eigen veld uit het bekertoernooi werden geknikkerd door Heerenveen. Enkele dagen daarvoor ging de ploeg van Robin van Persie al onderuit tegen FCSB, in de Europa League, en Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Na de nederlaag tegen Heerenveen was de maat vol voor de harde kern van Feyenoord. Boze supporters keerden zich tegen Van Persie, die vervolgens verhaal ging halen bij hen. Op beelden was te zien hoe de bekritiseerde oefenmeester stevig werd aangepakt.

Desalniettemin staat de club stil met een kerstboodschap richting de fans. Iedere supporter krijgt een kerstkaart op de deurmat. “Daar ben ik weer, het logo. Even een bericht van mij aan jou, zo aan het einde van het jaar. Gewoon als Feyenoorders onder elkaar”, opent Feyenoord de brief. “Jij bent met mij verweven. En ik met jou. Geloof me: ik zie en voel je. Altijd. Overal waar jij gaat, ga ik met jou mee”, valt er eveneens te lezen. De brief wordt afgesloten met: “Voor jullie. Whatever it takes”, staat onderaan de brief. Een mooi gebaar van Feyenoord.

Op X wordt de kaart gedeeld: "Noem het 'hoog in emotie' na de afgelopen weken, maar de tranen schieten mij in de ogen na het lezen van de tekst op de kerstkaart van Feyenoord", schrijft een emotionele fan.

1908.nl noemt de timing van de kaart 'beroerd'. "Kerstkaart na volgende mokerslag: wederom beroerde timing van marketing afdeling", schrijft het Feyenoord-medium. Uit de commentsectie onder het bericht blijkt dat veel supporters zich hier niet in kunnen vinden.