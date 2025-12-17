Pas na het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada beslist de KNVB over de toekomst van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal, zo benadrukt Marianne van Leeuwen, directeur van de voetbalbond. Het contract van de Oranje-trainer loopt af, maar pas ná het WK wordt gesproken met potentiële opvolgers.
Volgens Van Leeuwen gaat het WK ‘boven alles’ en leidt ‘al het andere daar alleen maar van af’. Koeman en de KNVB gaan daarom ná het toernooi in gesprek over hun toekomst, zo is de afspraak. “Het WK is een zeer belangrijk ijkpunt voor ons, een denkbeeldige finishlijn’’, zegt Van Leeuwen in een interview dat op een later tijdstip verschijnt als aftrap in de WK-campagne van Oranje.
“Het komend halfjaar is alles bij ons op het WK gericht. Zowel Ronald als wij als directie zijn het erover eens dat we pas ná het toernooi met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Geen dag eerder. Vrijwel altijd houden we de lange termijn in gedachten, maar als topsportorganisatie moet je soms ook zeggen bij zo’n belangrijk toernooi: keep your eyes on the prize”, vervolgt de directeur van de KNVB.
Er zullen géén (oriënterende of informele) gesprekken gevoerd gaan worden met potentiële opvolgers van Koeman, die sinds 2023 aan het roer staat bij Oranje. “Ook dat zou alleen maar afleiden van de hoofdzaak: we willen het WK winnen. Het is geen geheim dat dat onze grote ambitie is, uiteraard ook die van Ronald. Dat gaat boven al het andere”, aldus Van Leeuwen.
Mogelijke kandidaten als Peter Bosz of Erik ten Hag kunnen een belletje uit Zeist dus al uit het hoofd zetten. “De volgorde is wat ons betreft heel helder: éérst het WK. Daarna gaan we met Ronald om de tafel. En pas daarna kijken we weer verder.”
Beste Koeman, laat het nou is over aan Slot of Bosz die gaan het veel beter doen dan jij 100% !. Als deze trainers net zoveel tijd als jouw krijgen zie ik ze nog wel een prijs pakken ook. Met Koeman word het nooit wat tijd voor verandering. En hoezo zit er nou weer een vrouw bij de KNVB die over mannen voetbal gaat.🤦♂️dat klopt toch niet? kan mevrouw niet gewoon over de vrouwen afdeling gaan. En de mannen met rust laten? Die redden zich wel, daar hebben we geen vrouwen voor nodig dat brengt het niveau niet ten goede, Met alle respect.
