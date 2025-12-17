Live voetbal 6

Teruglezen: zo bereikte Ajax eenvoudig de volgende ronde in de beker

Excelsior Maassluis - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
10 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 december 2025, 18:25   Bijgewerkt: 21:10

Ajax neemt het woensdag in de KNVB Beker op tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Het duel zal worden gespeeld in het stadion van Sparta. De ploeg van Fred Grim leeft met een goed gevoel naar het duel toe. De afgelopen vier wedstrijden werden allemaal gewonnen, waaronder afgelopen weekend tegen Feyenoord. Het duel op Het Kasteel gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Excelsior Maassluis - Ajax

1u geleden

20:34

90' - Einde wedstrijd (2-7)

Geen blessuretijd, de wedstrijd is voorbij. Ajax stoot probleemloos door naar de achtste finales.

1u geleden

20:32

89' - Tavares faalt vlak voor de goal (2-7)

Dat had de 3-7 moeten zijn, maar Tavares krijgt vlak voor het doel geen controle over de bal en glijdt uit. 

1u geleden

20:30

🔁 86' - Laatste wissel bij Excelsior (2-7)

Riley komt erin voor Lopes Varela. 

2u geleden

20:25

81' - Van den Boomen kan verder (2-7)

Een opluchting voor de middenvelder van Ajax. 

2u geleden

20:22

79' - Pijn bij Van den Boomen (2-7)

De pijn schiet erin bij Van den Boomen, die juist net is teruggekeerd van een blessure en zijn eerste wedstrijd speelt sinds maart. Hij wordt op het veld behandeld. 

2u geleden

20:22

🟨 77' - Geel voor Hamd (2-7)

De middenvelder wordt bestraft na een overtreding. 

2u geleden

20:15

🔁 72' - Wissel bij Ajax (2-7)

Konadu gaat naar de kant; Nash komt erin. Hij speelt zijn tweede duel voor Ajax als invaller.

2u geleden

20:14

🔁 70' - Wissels bij Excelsior (2-7)

Doelpuntmakers Verbont en Plank gaan eruit voor Slagveer en Nagtegaal.

2u geleden

20:13

70' - Flinke misser van Verbont (2-7)

In de tegenaanval een grote kans voor Excelsior, dat er met twee man uit komt. Verbont schiet hoog over en laat dus na zijn tweede goal te maken. 

2u geleden

20:09

⚽ 66' - Nummer zeven voor Ajax (2-7)

Een mooi doelpunt van Moro, die na een demarrage zelf afrondt. 2-7!

2u geleden

20:07

🔁 64' - Ajax-debuut voor Ouazane (2-6)

De zestienjarige Abdellah Ouazane maakt zijn eerste minuten bij Ajax. Hij komt het veld in voor Regeer.

2u geleden

20:05

🟨 62' - Gele kaart voor Gaaei (2-6)

Gaaei gaat als eerste speler van Ajax op de bon vanavond. 

2u geleden

20:03

⚽ 60' - Weer een goal van Excelsior! (2-6)

Na mooi voorbereidend van Bakour komt Verbont volledig vrij voor Pasveer. Die kans benut hij: 2-6.

2u geleden

20:00

⚽ 56' - Bounida scoort nu ook zelf (1-6)

De marge is weer vijf goals, Moro bedient Bounida, die een opponent uitkapt en nu ook zelf scoort. 

2u geleden

19:59

56' - Plank is blij met zijn doelpunt (1-5)

Ajax-speler Steven Berghuis

Opsteker voor Ajax en Grim: Berghuis traint weer mee

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Ajax-directeur Marijn Beuker

'Ajax wil shoppen in Eindhoven en aanvaller van Jong PSV overnemen'

  • Gisteren, 20:49
  • Gisteren, 20:49
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie krijgt ervan langs van Elshoff: 'In niets de toptrainer die we in hem zagen'

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
18 10 reacties
Reageren
10 reacties
Derk62
29 Reacties
860 Dagen lid
58 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja het lek is nu wel boven, wat een wedstrijd joh, heeeerlijk, in jaaaaren niet zo een wedstrijd gezien 🤪😀🤣🤣

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Goh, waar was je zondag toen Ajax bij jullie het lek nog wat groter maakte?

Derk62
29 Reacties
860 Dagen lid
58 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Tja, Maassluis is geen Hercules, is toch mooi dat Maassluis scoort

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Derk62, Excelsior Maassluis deed wat Feyenoord afgelopen weekend niet lukte: scoren. Dat maakt Excelsior Maassluis, hoe je het ook wendt of keert, gewoon een maatje groter dan Feyenoord. 💪

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Lekker bezig Ajax, 3-0 al. Ze moeten winnen maar het is wel fijn om te zien dat Ajax zich er makkelijk doorheen voetbalt. Bounida lekker bezig! Fijn om te zien.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo is dat. Ondanks dat het tegen een mindere tegenstander is, met alle respect, zie je Ajax toch aardig combineren en is er drang naar voren. Goed om te zien. Het is waar we lang op hebben moeten wachten.

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Jezus hoor die commentator blij zijn met de goal van Excelsior Maassluis dan moet ik in de rust ook nog eens luisteren naar Danny koevermans. blijft lastig blijkt om een fatsoenlijk programma in elkaar te zetten. Bah en dan scoort Ajax erna en is ie totaal niet enthousiast terwijl de goal 10x mooier is 🤦‍♂️ walgelijke mensen daar in zuid.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Objectiviteit levert niks op. Tegenwoordig zijn zelfs commentatoren niet meer objectief. Het wordt ze netjes voorgedaan door allerlei analisten in sportprogramma's. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er mensen zijn die niets liever zien dan dat Ajax verliest. Of sterker nog: failliet gaat.

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lekker Ajax 7-2 wat een uitslag, het doet me denken aan die wedstrijd uit 24-10-10 waar Psv Feyenoord versloeg met maar liefst 0-10 nog in eigen huis met dikke cijfers verliezen prachtige wedstrijd. ❤️

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.625 Reacties
1.178 Dagen lid
19.106 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou op naar Nec

Maassluis - Ajax

Excelsior Maassluis
2 - 7
Ajax
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

