Teruglezen: zo bereikte Ajax eenvoudig de volgende ronde in de beker

Ajax neemt het woensdag in de KNVB Beker op tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Het duel zal worden gespeeld in het stadion van Sparta. De ploeg van Fred Grim leeft met een goed gevoel naar het duel toe. De afgelopen vier wedstrijden werden allemaal gewonnen, waaronder afgelopen weekend tegen Feyenoord. Het duel op Het Kasteel gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Excelsior Maassluis - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 90' - Einde wedstrijd (2-7) Geen blessuretijd, de wedstrijd is voorbij. Ajax stoot probleemloos door naar de achtste finales. 89' - Tavares faalt vlak voor de goal (2-7) Dat had de 3-7 moeten zijn, maar Tavares krijgt vlak voor het doel geen controle over de bal en glijdt uit. 🔁 86' - Laatste wissel bij Excelsior (2-7) Riley komt erin voor Lopes Varela. 81' - Van den Boomen kan verder (2-7) Een opluchting voor de middenvelder van Ajax. 79' - Pijn bij Van den Boomen (2-7) De pijn schiet erin bij Van den Boomen, die juist net is teruggekeerd van een blessure en zijn eerste wedstrijd speelt sinds maart. Hij wordt op het veld behandeld. 🟨 77' - Geel voor Hamd (2-7) De middenvelder wordt bestraft na een overtreding. 🔁 72' - Wissel bij Ajax (2-7) Konadu gaat naar de kant; Nash komt erin. Hij speelt zijn tweede duel voor Ajax als invaller. 🔁 70' - Wissels bij Excelsior (2-7) Doelpuntmakers Verbont en Plank gaan eruit voor Slagveer en Nagtegaal. 70' - Flinke misser van Verbont (2-7) In de tegenaanval een grote kans voor Excelsior, dat er met twee man uit komt. Verbont schiet hoog over en laat dus na zijn tweede goal te maken. ⚽ 66' - Nummer zeven voor Ajax (2-7) BREAKING Een mooi doelpunt van Moro, die na een demarrage zelf afrondt. 2-7! 🔁 64' - Ajax-debuut voor Ouazane (2-6) De zestienjarige Abdellah Ouazane maakt zijn eerste minuten bij Ajax. Hij komt het veld in voor Regeer. 🟨 62' - Gele kaart voor Gaaei (2-6) Gaaei gaat als eerste speler van Ajax op de bon vanavond. ⚽ 60' - Weer een goal van Excelsior! (2-6) BREAKING Na mooi voorbereidend van Bakour komt Verbont volledig vrij voor Pasveer. Die kans benut hij: 2-6. ⚽ 56' - Bounida scoort nu ook zelf (1-6) BREAKING De marge is weer vijf goals, Moro bedient Bounida, die een opponent uitkapt en nu ook zelf scoort. 56' - Plank is blij met zijn doelpunt (1-5) Laad meer