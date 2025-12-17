Teruglezen: zo bereikte Ajax eenvoudig de volgende ronde in de beker

Ajax neemt het woensdag in de KNVB Beker op tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Het duel zal worden gespeeld in het stadion van Sparta. De ploeg van Fred Grim leeft met een goed gevoel naar het duel toe. De afgelopen vier wedstrijden werden allemaal gewonnen, waaronder afgelopen weekend tegen Feyenoord. Het duel op Het Kasteel gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.
Jezus hoor die commentator blij zijn met de goal van Excelsior Maassluis dan moet ik in de rust ook nog eens luisteren naar Danny koevermans. blijft lastig blijkt om een fatsoenlijk programma in elkaar te zetten. Bah en dan scoort Ajax erna en is ie totaal niet enthousiast terwijl de goal 10x mooier is 🤦♂️ walgelijke mensen daar in zuid.
Objectiviteit levert niks op. Tegenwoordig zijn zelfs commentatoren niet meer objectief. Het wordt ze netjes voorgedaan door allerlei analisten in sportprogramma's. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er mensen zijn die niets liever zien dan dat Ajax verliest. Of sterker nog: failliet gaat.
Nou op naar Nec
