ESPN-verslaggever Cristian Willaert probeerde woensdagavond te achterhalen hoe het zit met de toekomst van Fred Grim als trainer van Ajax. Nadat de interim-trainer van de Amsterdammers in eerste instantie koelbloedig reageerde, leek zijn brede glimlach vervolgens misschien toch iets te verklappen.

Grim is sinds het ontslag van John Heitinga begin november hoofdverantwoordelijke op de trainersbank bij Ajax. Hoewel de zestigjarige oefenmeester begon met twee nederlagen, lijkt de draad inmiddels volledig te zijn opgepakt. Ajax won de afgelopen vier duels, waaronder de eerste Champions League-zege tegen Qarabag en de winst tegen Feyenoord afgelopen zondag.

Voorafgaand aan het bekerduel met amateurclub Excelsior Maassluis gooit Willaert een hengeltje uit naar de toekomst van Grim. De journalist vraagt: “Eén ding nog, over jou. Ik ga niet ieder interview vissen, maar ik heb iets gehoord: jij gaat het seizoen afmaken. Is dat jou ook al verteld?”, aldus Willaert.

“Nee, dat is mij niet verteld. Mijn antwoord is precies hetzelfde als vorige week”, reageert Grim, verwijzend naar zijn eerdere uitspraak. “Het is pas officieel als het jou verteld wordt”, zegt Willaert. Opvallend is dat de tot nu toe zeer succesvolle opvolger van Heitinga daarbij een brede glimlach toont. “Ja, afwachten”, voegt hij eraan toe.