ESPN overvalt glimlachende Grim met groot 'nieuws': 'Jij maakt het seizoen af bij Ajax'

Fred Grim lacht tijdens interview met ESPN
Foto: © ESPN
17 december 2025, 18:43

ESPN-verslaggever Cristian Willaert probeerde woensdagavond te achterhalen hoe het zit met de toekomst van Fred Grim als trainer van Ajax. Nadat de interim-trainer van de Amsterdammers in eerste instantie koelbloedig reageerde, leek zijn brede glimlach vervolgens misschien toch iets te verklappen.

Grim is sinds het ontslag van John Heitinga begin november hoofdverantwoordelijke op de trainersbank bij Ajax. Hoewel de zestigjarige oefenmeester begon met twee nederlagen, lijkt de draad inmiddels volledig te zijn opgepakt. Ajax won de afgelopen vier duels, waaronder de eerste Champions League-zege tegen Qarabag en de winst tegen Feyenoord afgelopen zondag.

Voorafgaand aan het bekerduel met amateurclub Excelsior Maassluis gooit Willaert een hengeltje uit naar de toekomst van Grim. De journalist vraagt: “Eén ding nog, over jou. Ik ga niet ieder interview vissen, maar ik heb iets gehoord: jij gaat het seizoen afmaken. Is dat jou ook al verteld?”, aldus Willaert.

“Nee, dat is mij niet verteld. Mijn antwoord is precies hetzelfde als vorige week”, reageert Grim, verwijzend naar zijn eerdere uitspraak. “Het is pas officieel als het jou verteld wordt”, zegt Willaert. Opvallend is dat de tot nu toe zeer succesvolle opvolger van Heitinga daarbij een brede glimlach toont. “Ja, afwachten”, voegt hij eraan toe.

FC Bal op het dak
77 Reacties
24 Dagen lid
315 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die media mag wel even aangepakt worden wat een brutaliteit en onprofessioneel gedrag. Die huichelaars, Proberen alles te achterhalen om er vervolgens leugens van te schrijven 🤬. De wedstrijd gaat elk moment beginnen stel gewoon vragen over de wedstrijd waarom over randzaken die op dit moment niet relevant zijn. Het is gewoon brutaal en moet verboden worden.

Docker
381 Reacties
30 Dagen lid
954 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We kunnen niet anders zeggen dan dat Grim het vooralsnog best aardig doet bij Ajax. Er zit een stijgende lijn in. Meer aanvallend voetbal, betere combinaties en de jeugd krijgt kansen. Dat is wat we willen zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

