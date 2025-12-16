Dele Thomas (18), buitenspeler van Jong PSV, staat in de belangstelling van Ajax. Dat meldt Rik Elfrink dinsdagavond.

Thomas maakte in 2020 de overstap van Almere City naar Feyenoord, waar hij drie jaar in de jeugd actief was. Vervolgens maakte hij voor een bedrag van 90.000 euro een transfer naar PSV en binnenkort zou hij kunnen verkassen naar de derde topclub van Nederland: Ajax. Volgens Elfrink willen de Amsterdammers Thomas graag overnemen.

De linksbuiten had eigenlijk onderdeel moeten zijn van de PSV-selectie dinsdag voor het duel met GVVV, maar ontbreekt vanwege een lichte blessure. Veel clubs zijn in zijn diensten geïnteresseerd, waaronder dus Ajax. Bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie kan Thomas dit seizoen aardige cijfers noteren.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller heeft een contract tot komende zomer en er in Eindhoven nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Het liefst houdt PSV hem binnenboord, maar het is niet zeker of dat gaat lukken.