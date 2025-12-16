Live voetbal

'Ajax wil shoppen in Eindhoven en aanvaller van Jong PSV overnemen'

Ajax-directeur Marijn Beuker
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
16 december 2025, 20:49

Dele Thomas (18), buitenspeler van Jong PSV, staat in de belangstelling van Ajax. Dat meldt Rik Elfrink dinsdagavond.

Thomas maakte in 2020 de overstap van Almere City naar Feyenoord, waar hij drie jaar in de jeugd actief was. Vervolgens maakte hij voor een bedrag van 90.000 euro een transfer naar PSV en binnenkort zou hij kunnen verkassen naar de derde topclub van Nederland: Ajax. Volgens Elfrink willen de Amsterdammers Thomas graag overnemen.

De linksbuiten had eigenlijk onderdeel moeten zijn van de PSV-selectie dinsdag voor het duel met GVVV, maar ontbreekt vanwege een lichte blessure. Veel clubs zijn in zijn diensten geïnteresseerd, waaronder dus Ajax. Bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie kan Thomas dit seizoen aardige cijfers noteren.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller heeft een contract tot komende zomer en er in Eindhoven nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Het liefst houdt PSV hem binnenboord, maar het is niet zeker of dat gaat lukken.

Ayodele Thomas

Ayodele Thomas
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 18 jaar (23 jul. 2007)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
18
3
2024/2025
Jong PSV
21
2
2023/2024
Jong PSV
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

