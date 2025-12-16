Feyenoord verloor zondag op pijnlijke wijze met 2-0 van Ajax, maar het waren vooral de uitspraken van Robin van Persie die na afloop veel stof deden opwaaien. De trainer van de Rotterdammers vond de ontmoeting met Ajax geen topwedstrijd, omdat de ploeg van Fred Grim zeer defensief speelde.

Arman Avsaroglu nam het interview af waar de betreffende quote werd uitgesproken. "Van Persie is een lastig persoon om te interviewen, alles glijdt van hem af, ook de kritiek op de persconferentie", kijkt de commentator nog eens terug in de NOS Voetbalpodcast. "Maar toen ik dit hoorde, dacht ik oei, dit had je niet moeten zeggen. Dit vond ik een beetje zwak."

Artikel gaat verder onder video

Jeroen Grueter bekijkt het van een andere kant. "Ik bewonder Van Persie vanwege zijn onafhankelijk denken. Dit zegt hij, omdat hij het ook echt vindt. Maar het is niet handig, gezien de fase waar Feyenoord nu in zit."

Jeroen Elshoff is op zijn beurt juist weer zeer streng voor de oefenmeester. "Robin van Persie zet zichzelf toch volstrekt voor joker door dit soort dingen te zeggen? Het is niet de eerste keer dat hij dingen zegt waarvan je denkt: hè? Hij heeft het gehad over tijdrekken, terwijl hij daar eerder dit seizoen ook aan meedeed. Hij heeft Timber dingen verweten die hij zelf ook wel eens heeft uitgehaald. Dat wisselen van de keepers bij sc Heerenveen..."

De commentator vindt dat de verwachtingen rond Van Persie flink moeten worden bijgesteld. "In niets heeft hij tot nu toe laten zien dat hij de toptrainer is waarvan velen van ons dachten dat hij het zou kunnen zijn. Hij is nog zo aan het leren en ook aan deze reactie merk je dat er nog zoveel werk aan de winkel is. Als Heitinga een paar weken geleden zo'n soort uitspraak had gedaan, hadden we hem toch ook voor gek verklaard?"