De deelname van Suriname aan de play-offs voor het WK 2026 staat plots op losse schroeven. Door een juridisch conflict rond de nationale voetbalbond kijkt de FIFA serieus naar een mogelijke schorsing, meldt diverse buitenlandse media.

De problemen spelen zich af buiten de lijnen. De Surinaamse justitie heeft de bankrekeningen van de Surinaamse voetbalbond (SVB) bevroren na een rechtszaak die werd aangespannen door de groepen Oldenstam en Kurban, die de bondsverkiezingen verloren en het daarmee oneens zijn. Die bevriezing van de bankrekeningen raakt volgens de FIFA aan de bestuurlijke autonomie van de bond, een kernvoorwaarde. Elke vorm van overheids- of juridische inmenging in een nationale bond geldt bij de wereldvoetbalbond als een rode lijn.

De FIFA evalueert de zaak, al is er nog geen officiële verklaring afgegeven. De regels zijn echter glashelder: wanneer de autonomie van een bond niet kan worden gegarandeerd, kan dat leiden tot een onmiddellijke schorsing van alle internationale activiteiten. In dat scenario zou Suriname worden uitgesloten van de intercontinentale play-offs richting het WK 2026, waarin de nieuwe bondscoach Henk ten Cate het zou opnemen tegen Bolivia en in een eventuele finale tegen Irak.

Het zou kunnen betekenen dat het geplande duel met Bolivia in maart niet doorgaat. In de regio wordt al voorzichtig gespeculeerd over alternatieve scenario’s. Eén optie is dat Bolivia automatisch doorschuift naar het volgende play-offduel tegen Irak. Een andere mogelijkheid is dat Honduras in beeld komt, op basis van de FIFA-ranking en de prestaties als nummer twee in de Concacaf-kwalificatie. De naam van Guatemala viel eveneens, maar daar is vooralsnog geen formele onderbouwing voor. Voorlopig houdt de FIFA de kaarten tegen de borst.