Valentijn Driessen zet vraagtekens bij het handelen van Robin van Persie in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-0). De trainer liet een kans liggen om zijn team midden in de wedstrijd te coachen, stipt Driessen aan in de podcast Kick-Off.

Toen Luciano Valente op het veld werd behandeld na een botsing met Youri Regeer, in de zestigste minuut van de wedstrijd, haalde Fred Grim alle spelers van Ajax naar de kant. “Die maakte er een soort teambespreking van”, zegt Driessen. De circa anderhalve minuut werd door Van Persie niet aangegrepen, ondanks dat zijn ploeg met 1-0 achter stond.

“Van Persie ging niet eens naar de kant, die bleef gewoon zitten op de bank. Twee spelers kwamen zich melden aan de zijlijn, toen stapte hij daar pas naartoe”, merkte Driessen. “Gijs Smal zei dat hij gewisseld wilde worden omdat hij geblesseerd was. Wat er met Targhalline werd besproken weet ik niet; daar was weinig van zichtbaar op het veld.”

Een gemiste kans, vindt de journalist. "Dat zijn wel de momenten, als je ziet dat je onmachtig bent en er niet doorheen komt, dat je eventueel nog wat kan doen. Maar zij deden niets anders. Ze bleven maar volharden in het spel dat zij eigenlijk vanaf de eerste minuut hebben gespeeld."

Driessen heeft wel een idee voor een mogelijke ingreep die Van Persie had kunnen doen om een resultaat te forceren. “Je had bijvoorbeeld die Japanner (Tsuyoshi Watanabe, red.) in de spits kunnen zetten. Zodat je ook ballen gewoon vanaf de zijkanten erin kan gooien in plaats van continu die korte combinaties.”