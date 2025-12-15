Live voetbal 2

Valentijn Driessen: 'Van Persie gaat niet eens naar de zijlijn tijdens oponthoud Klassieker'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
15 december 2025, 18:35

Valentijn Driessen zet vraagtekens bij het handelen van Robin van Persie in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-0). De trainer liet een kans liggen om zijn team midden in de wedstrijd te coachen, stipt Driessen aan in de podcast Kick-Off.

Toen Luciano Valente op het veld werd behandeld na een botsing met Youri Regeer, in de zestigste minuut van de wedstrijd, haalde Fred Grim alle spelers van Ajax naar de kant. “Die maakte er een soort teambespreking van”, zegt Driessen. De circa anderhalve minuut werd door Van Persie niet aangegrepen, ondanks dat zijn ploeg met 1-0 achter stond.  

“Van Persie ging niet eens naar de kant, die bleef gewoon zitten op de bank. Twee spelers kwamen zich melden aan de zijlijn, toen stapte hij daar pas naartoe”, merkte Driessen. “Gijs Smal zei dat hij gewisseld wilde worden omdat hij geblesseerd was. Wat er met Targhalline werd besproken weet ik niet; daar was weinig van zichtbaar op het veld.”

Teambespreking bij Ajax
Een gemiste kans, vindt de journalist. "Dat zijn wel de momenten, als je ziet dat je onmachtig bent en er niet doorheen komt, dat je eventueel nog wat kan doen. Maar zij deden niets anders. Ze bleven maar volharden in het spel dat zij eigenlijk vanaf de eerste minuut hebben gespeeld."

Driessen heeft wel een idee voor een mogelijke ingreep die Van Persie had kunnen doen om een resultaat te forceren. “Je had bijvoorbeeld die Japanner (Tsuyoshi Watanabe, red.) in de spits kunnen zetten. Zodat je ook ballen gewoon vanaf de zijkanten erin kan gooien in plaats van continu die korte combinaties.”

Vrij Dag
331 Reacties
575 Dagen lid
456 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als je het zelf ook niet meer weet, wat moet je de spelers dan vertellen. Hij zei trouwens dat hij zeer tevreden was.

FrankdeG
322 Reacties
29 Dagen lid
1.102 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Grote fout inderdaad van Van Persie. Misschien dat de cultuurbewaker hem iets had ingefluisterd?

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

