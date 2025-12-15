Live voetbal

Beuker deelt foto van Mokio op Instagram: 'Ballieritme'

Ajax-directeur Marijn Beuker
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
15 december 2025, 14:39

Ajax-directeur Marijn Beuker heeft daags na de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord van zich laten horen op Instagram. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers deelde via het social mediakanaal een foto van Jorthy Mokio, die in de blessuretijd van de tweede helft de 2-0 maakte.

De voorbije weken heeft Ajax onder interim-trainer Fred Grim de smaak te pakken. Nadat de eerste drie wedstrijden onder leiding van de zestigjarige coach werden verloren, wist de ploeg de voorbije vier wedstrijden, waaronder midweeks in de Champions League tegen FK Qarabag (2-4), winnend af te sluiten. In de gewonnen Klassieker was Mokio met zijn bevrijdende treffer in de blessuretijd beslissend.

Het leek voor Mokio ook een bevrijdende treffer, want eerder deze week schreef de middenvelder een opvallend bericht op Snapchat. “M'n ballieritme (balgevoel, red.) is gewoon echt niet meer hetzelfde. Ik vind het echt eng”, zei de jonge Belg. Op de persconferentie na de Klassieker kreeg Grim de vraag of hij uitkijkt naar de eerstvolgende Snapchat van Mokio.  “Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gezien, dus even afwachten”, zei hij lachend.

Na afloop van De Klassieker werd Mokio door Hans Kraay junior nog even gevraagd naar zijn bericht op Snapchat. "Ja, ballieritme… Voetbalritme. Eerlijk gezegd was het per ongeluk. Het was eigenlijk only boys”, zei Mokio, waarmee hij bedoelt dat zijn bericht alleen voor zijn vrienden was bedoeld. Een volgend Snapchat-bericht zal er waarschijnlijk niet komen. “Ik heb geen Snap meer.”

Nu roert ook Ajax-directeur Beuker zich op social media met de de term 'ballieritme'. Op Instagram deelde de directeur voetbalzaken een post van de zeventienjarige middenvelder met daarbij de tekst: 'Ballieritme 🔥👌 #dejeugdisdetoekomst @jorthy.24'.

