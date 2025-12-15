Erik ten Hag moet bij een vertrek van Peter Bosz de nieuwe trainer van PSV worden, zo stelt Marco Timmer van Voetbal International in Rondje Eredivisie. De huidige trainer van de Eindhovenaren is hard op weg naar zijn derde landstitel in drie seizoenen en wordt in verband gebracht met het opvolgen van Ronald Koeman als bondscoach.

Bosz is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij PSV en staat een wedstrijd voor de winterstop negen punten voor op nummer twee Feyenoord. De Eindhovenaren lijken dus hard op weg naar de derde landstitel op rij. Hoe het daarna verder moet, is nog niet duidelijk. Bosz beschikt namelijk over een aflopend contract en het is een publiek geheim dat hij Koeman wil opvolgen als bondscoach van Oranje na het WK van komende zomer.

Artikel gaat verder onder video

Timmer, die tot en met afgelopen seizoen clubwatcher was van de Eindhovenaren, gaat ervan uit dat Bosz vertrekt bij PSV en een contract tekent bij de KNVB. In dat geval moet de clubleiding volgens hem een poging doen bij Ten Hag. “Hij is vrij. Je wil dominant en aanvallend voetbal spelen; Ten Hag heeft bij Ajax laten zien dat hij dat kan”, aldus de verslaggever.

Geen prettig instapmoment

Freek Jansen betwijfelt of Ten Hag zelf zin heeft in een overstap naar PSV. “Het is niet ondenkbaar, maar het is wel een instapmoment hoor”, waarschuwt hij. “Het moment dat je Bosz opvolgt, die drie titels achter zijn naam heeft, is dat best een uitdaging.” Recente voorbeelden hiervan zijn John Heitinga als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax en Brian Priske als opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, die allebei niet wisten te slagen.

Toch heeft PSV momenteel zeker een bepaalde aantrekkingskracht, zo stelt Timmer. “Er zijn Champions League-miljoenen en er kan geïnvesteerd worden. Earnest Stewart en Marcel Brands (technisch directeur en algemeen directeur, red.) zitten er en hebben een beleid gevoerd waardoor het stabiel en rustig is achter de schermen. Je kunt daar prettig en rustig werken, dat weet je ook.”