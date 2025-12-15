Steun voor Van Persie: ‘Heeft volste recht om fouten te maken’

Robin van Persie krijgt momenteel veel kritiek vanuit de achterban van Feyenoord. Dit verbaast Hugo Borst, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De schrijver stelt dat Van Persie als beginnend trainer in de Eredivisie juist het recht heeft om fouten te maken.

Feyenoord zit momenteel niet in een goede fase onder Van Persie. Van de laatste tien duels gingen er liefst zeven verloren. Zondag was aartsrivaal Ajax met 2-0 te sterk in de Johan Cruijff ArenA. Na afloop kreeg de trainer van de Rotterdammers veel kritiek te verwerken en volgens clubwatcher Mikos Gouka is een groot deel van de achterban het vertrouwen in de huidige koers kwijt.

Dat zorgt voor verbazing bij Borst. “Opvallend hoe slecht supporters ermee omgaan”, begint de columnist. “De woede van hartstochtelijke Feyenoord-fans richtte zich na de dramatische Europese wedstrijd tegen FCSB op Robin van Persie. Ik kreeg gore screenshots te zien en dacht: zelfs een clubicoon is niet veilig, laat staan heilig. Van Persie moet oprotten – en dan schrijf ik het hier in vertaling netjes op.”

Bij de talkshows worden de kwaliteiten van Van Persie nog niet in twijfel getrokken. “Terecht. Robin coacht Liverpool en Bayern München immers niet, hij heeft het volste recht om in de Mickey Mouse League fouten te maken”, neemt Borst het op voor de voormalig topspits. “Helemaal nu hij halverwege, vooralsnog, gewoon op de tweede plaats staat, een plek die volgend seizoen recht geeft op Champions League-voetbal.”

Terechte zorgen om vorm Feyenoord

Dat mensen zich zorgen maken om de huidige vorm van Feyenoord, is volgens Borst wel terecht. “Hij is de eindverantwoordelijke. Waarom staat Feyenoord statistisch (expected points) wel eerste, maar in het echt niet?”, begint de schrijver een opsomming aan zorgen. “Waarom toch zoveel blessures? Waarom zo vaak puntenverlies aan het eind van de wedstrijd? Zijn zijn spelers wel fit genoeg? Waarom al tien nederlagen dit seizoen?”

Tegen Ajax werd Van Persie verrast door het feit dat Fred Grim zijn ploeg heel erg liet inzakken, waardoor Feyenoord het initiatief kreeg. “Slim, want Feyenoord zit er sinds de thuisnederlaag tegen PSV niet lekker in.” Dat Van Persie vervolgens geen tactische omzetting deed, zorgt voor vraagtekens bij Borst. “De selectie van Robin van Persie loopt niet over van het zelfvertrouwen. Die gaan balverlies lijden, in de omschakeling lagen er kansen voor Ajax. Waarom maakte Feyenoord de wedstrijd niet dood door geen initiatief, geen risico te nemen? Koers op een 0-0 aan. Wat is de rol van assistent René Hake eigenlijk? Dat is toch zo’n tactisch genie?”