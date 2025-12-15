Steun voor Van Persie: ‘Heeft volste recht om fouten te maken’

Robin van Persie krijgt momenteel veel kritiek vanuit de achterban van Feyenoord. Dit verbaast Hugo Borst, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De schrijver stelt dat Van Persie als beginnend trainer in de Eredivisie juist het recht heeft om fouten te maken.
Feyenoord zit momenteel niet in een goede fase onder Van Persie. Van de laatste tien duels gingen er liefst zeven verloren. Zondag was aartsrivaal Ajax met 2-0 te sterk in de Johan Cruijff ArenA. Na afloop kreeg de trainer van de Rotterdammers veel kritiek te verwerken en volgens clubwatcher Mikos Gouka is een groot deel van de achterban het vertrouwen in de huidige koers kwijt.
Dat zorgt voor verbazing bij Borst. “Opvallend hoe slecht supporters ermee omgaan”, begint de columnist. “De woede van hartstochtelijke Feyenoord-fans richtte zich na de dramatische Europese wedstrijd tegen FCSB op Robin van Persie. Ik kreeg gore screenshots te zien en dacht: zelfs een clubicoon is niet veilig, laat staan heilig. Van Persie moet oprotten – en dan schrijf ik het hier in vertaling netjes op.”
Bij de talkshows worden de kwaliteiten van Van Persie nog niet in twijfel getrokken. “Terecht. Robin coacht Liverpool en Bayern München immers niet, hij heeft het volste recht om in de Mickey Mouse League fouten te maken”, neemt Borst het op voor de voormalig topspits. “Helemaal nu hij halverwege, vooralsnog, gewoon op de tweede plaats staat, een plek die volgend seizoen recht geeft op Champions League-voetbal.”
Dat mensen zich zorgen maken om de huidige vorm van Feyenoord, is volgens Borst wel terecht. “Hij is de eindverantwoordelijke. Waarom staat Feyenoord statistisch (expected points) wel eerste, maar in het echt niet?”, begint de schrijver een opsomming aan zorgen. “Waarom toch zoveel blessures? Waarom zo vaak puntenverlies aan het eind van de wedstrijd? Zijn zijn spelers wel fit genoeg? Waarom al tien nederlagen dit seizoen?”
Tegen Ajax werd Van Persie verrast door het feit dat Fred Grim zijn ploeg heel erg liet inzakken, waardoor Feyenoord het initiatief kreeg. “Slim, want Feyenoord zit er sinds de thuisnederlaag tegen PSV niet lekker in.” Dat Van Persie vervolgens geen tactische omzetting deed, zorgt voor vraagtekens bij Borst. “De selectie van Robin van Persie loopt niet over van het zelfvertrouwen. Die gaan balverlies lijden, in de omschakeling lagen er kansen voor Ajax. Waarom maakte Feyenoord de wedstrijd niet dood door geen initiatief, geen risico te nemen? Koers op een 0-0 aan. Wat is de rol van assistent René Hake eigenlijk? Dat is toch zo’n tactisch genie?”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.