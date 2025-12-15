Sven Mislintat heeft direct na zijn aanstelling als sportdirecteur bij Fortuna Düsseldorf van zich doen spreken. De voormalig technisch directeur van Ajax heeft direct technisch directeur Christian Weber de laan uitgestuurd.

Mislintat, die maandag werd aangesteld bij de 2. Bundesliga-club, is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken binnen de club. Hij volgt Klaus Allofs op, die na dit seizoen sowieso zou vertrekken, maar per direct vertrok na de komst van Mislintat.

Artikel gaat verder onder video

Op zijn eerste werkdag neemt Mislintat dus direct het ingrijpende besluit om te breken met Weber. "Op sportief vlak en qua selectiesamenstelling willen we een nieuwe weg inslaan. Daarom is er in deze moeilijke tijd een koerswissel mogelijk. Dan is dit afscheid een logisch gevolg", zegt Mislintat op de website van de club.

Mislintat had ruimte voor een nieuwe uitdaging sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund eerder dit jaar. Hij vertrok daar na interne meningsverschillen, ondanks een eerdere rol als technisch directeur.

In Nederland is Mislintat vooral bekend door zijn korte, turbulente periode bij Ajax. Hij werd in 2023 ontslagen na slechts enkele maanden. Mislintat had het zwaar door de omstreden transfer van Borna Sosa naar Ajax, waarbij zijn banden met een zaakwaarnemer onder vuur lagen. Ondanks deze controverse werd er geen bewijs van belangenverstrengeling gevonden door KPMG.

In Duitsland heeft Mislintat nog altijd een uitstekende reputatie. Als verantwoordelijke voor scouting bij Borussia Dortmund ontdekte hij talenten zoals Ousmane Dembélé, die later voor 148 miljoen euro naar FC Barcelona vertrok en vorig jaar de Gouden Bal won.