Sven Mislintat bereikt akkoord met Borussia Dortmund

Borussia Dortmund en Sven Mislintat zijn het eens geworden over het ontbinden van het contract van de technisch directeur, zo weet Sky Sport. Het contract van de bestuurder liep door tot medio 2028, maar zal nu na 31 augustus eindigen.

Nadat Mislintat in september 2023 werd ontslagen bij Ajax wegens een gebrek aan draagvlak voor een verdere samenwerking, had hij tot verbazing van velen al binnen acht maanden een nieuwe baan. De bestuurder ging namelijk aan de slag bij het grote Borussia Dortmund als technisch directeur. Begin februari van dit jaar werd hij door de Duitse topclub op non-actief gesteld, omdat hij niet op een lijn zou hebben gezeten met sportief directeur Sebastian Kehl.

Bijna zeven maanden heeft Mislintat nog wel onder contract gestaan bij Die Borussen. De club en de bestuurder inmiddels een akkoord bereikt over het ontbinden van zijn contract tot medio 2028, zo laat directeur sport Lars Ricken weten aan Sky. Daardoor zal hij nog tot en met 31 augustus op de loonlijst staan in Dortmund.

Het conflict tussen Mislintat en Kehl zou met name voortkomen uit de bemoeienis van de voormalig bestuurder van Ajax bij het transferbeleid. “Mislintat wordt binnen de organisatie gezien als een eigenwijs persoon die overtuigd is van zijn ideeën en geen blad voor de mond neemt”, stelt Sky. “Het idee om Kehl en Mislintat samen de club te laten sturen mislukte al na een paar maanden jammerlijk.”