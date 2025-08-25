Ihattaren compleet neergesabeld: 'Hij is een eerste klas slapzak en een karakterloze jongen'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor . De kersvers middenvelder van Fortuna Sittard liet recentelijk weten niet meer voor het Nederlands elftal te willen spelen, maar wel voor de Marokkaanse ploeg. Derksen is niet te spreken over de 23-jarige middenvelder en noemt hem 'een eerste klas slapzak'.

“Het is wel een ramp hè, met Ihattaren", steekt Derksen van wal in de podcast Groeten uit Grolloo. "Alle hoop bij het WK was gevestigd op Ihattaren. Die man was het grootste talent van Nederland. Als hij mentaal goed in orde zou zijn, dan zou hij nu bij FC Barcelona of Manchester City spelen. Werkelijk iedereen in Nederland heeft hem begeleid, heeft hem de helpende hand toegestoken. Zijn vader is toen overleden, toen is hij helemaal de weg kwijt geweest. Ik begrijp best dat een jonge jongen in een rouwproces even een terugval heeft, maar hij verbergt zich nu al jaren achter de dood van zijn vader. Dat grijpt hij als excuus aan, maar dat is een keer voorbij."

Artikel gaat verder onder video

Derksen benoemt vervolgens dat Ihattaren mislukt is bij onder meer PSV, Ajax en Slavia Praag. "Hij is niet fit, hij heeft nog steeds overgewicht, de oude Ihattaren is nog heel ver weg en als je die jongen op een appartementje zet in Sittard dan loopt het helemaal verkeerd af", vervolgt de analist kritisch. "Utrecht trekt aan hem, dan gaat hij na de training racend in de auto naar Utrecht, ’s ochtends door het drukke verkeer terug en dan komt hij te laat op de training. Het is toch belachelijk dat een jongen van 23 nog steeds overgewicht heeft en niet fit is. Ik geloof er helemaal niet in. Als je dan ook nog zegt als stank voor dank voor alle hulp uit Nederland: als ik ergens ga spelen, dan kies ik voor Marokko. Dat is echt stuitend."

Henk Kuipers is van mening dat Derksen teveel tijd aan Ihattaren besteedt, maar bemoeit zich er vervolgens toch mee. “Die man is totaal mislukt. Het enige wat hij nog kan roepen is ook dat hij bij het Marokkaanse elftal wil voetballen. Hij komt bij Nederland niet aan de bak, maar hij komt ook bij het Marokkaanse elftal niet aan de bak. Hij komt nergens meer aan de bak.”

Ihattaren 'een eerste klas slapzak'

“Ik hoop dat hij mijn mening logenstraft hoor, want we hebben het over een van de grootste talenten van Nederland", erkent Derksen. "Alleen het is een eerste klas slapzak en een karakterloze jongen", steekt het boegbeeld van Vandaag Inside zijn spijkerharde mening over Ihattaren niet onder stoelen of banken.

Vervolgens wordt aangestipt dat er nauwelijks interesse was voor Ihattaren deze zomer. "Nee natuurlijk niet, want je weet toch dat je de ellende binnenhaalt. Als je bij alle clubs mislukt bent, zou het dan aan al die clubs liggen of aan Ihattaren?”, stelt Derksen, waarna er wordt geopperd dat Danny Buijs blij is met Ihattaren omdat het publiciteit oplevert. “Al die trainers denken: ik krijg hem weer aan het voetballen. Het is niemand gelukt en wat niemand lukt, dat moet je niet nastreven. Probeer je energie te besteden aan mensen die wel willen", besluit hij.