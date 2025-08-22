Ihattaren spuwt gal over Nederland en haatreacties

(23) maakte onlangs de overstap van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard. De creatieveling hoopt in Limburg weer een stap te kunnen zetten, maar één ding is zeker: hij zal niet op het WK spelen met Oranje. Ihattaren deelt namelijk teleurgesteld te zijn in Nederland.

Sinds zijn debuut in de Eredivisie, in januari van 2019, heeft Ihattaren al te maken met (forse) kritiek en een bepaald stigma. In gesprek met ESPN laat de Utrechtenaar zich uit over wat dat met hem doet. "Ik vind het niet lastig, meer irritant denk ik. Als ik 54 rijd, waar ik 50 mag rijden, is het bij mij een misdrijf." De middenvelder kan deels verklaren waar die behandeling vandaan komt. "Ik ben jong geweest, ik heb fouten gemaakt. Iedereen is achttien geweest." Ihattaren weet dat hij onder een vergrootglas ligt, terwijl zijn broers, die 'meer fouten hebben gemaakt', wat meer geruisloos door het leven gaan. "Er wordt anders naar je gekeken, je hebt een voorbeeldfunctie."

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe aanwinst van Fortuna Sittard vertelt vervolgens dat haatreacties geen invloed op hem hebben. "Nee, zeker niet. Ten eerste: ik denk niet dat trainers je laten spelen met een dikke pens", reageert Ihattaren op een veelgehoord kritiekpunt. "Als je hier de bus uitloopt, vraagt iedereen een foto. En achter een laptop kan iedereen heel stoer typen, met zijn vingertjes. Een-op-een is er altijd respect." De creatieveling deelt vervolgens dat hij 'nooit' iets van haatreacties meekrijgt. "Artikelen krijg ik wel doorgestuurd, maar reacties van twaalfjarige kinderen of zestigjarige mannen, waarbij hij niet meer wakker wordt daar beneden, dan begrijp ik dat je heel teleurgesteld bent van je leven. Dat je dat op een Marokkaan gaat afreageren."

Interlandkeuze en Nederlanders

Ihattaren bevestigt nog maar eens dat hij, als hij de kans krijgt, voor het Marokkaanse elftal uit zal komen. Dit gaf hij in juni ook al aan, maar nu geeft de speler daar wat meer uitleg bij. "Die keuze staat honderd procent vast. Of het Marokkaanse elftal, of geen interlandcarrière." Wedstrijden voor Oranje zijn 'volledig' uitgesloten. De oud-speler van PSV geeft aan niet teleurgesteld te zijn in Nederland, maar laat met zijn volgende woorden wel weten dat te zijn. "Toen het wat minder ging, was ook heel Nederland tegen je. Dan word je gezien als een Marokkaan. Als het goed gaat, ben je een van hen: dat is wat ik heb ervaren."

De liefde uit zijn land van herkomst is wat Ihattaren betreft onvoorwaardelijk. "Ik ben volbloeds Marokkaans, mijn ouders zijn Marokkaans, de liefde die ik krijg in Marokko en van de Marokkanen hier is voor mij heel anders. En die kreeg ik de afgelopen jaren, ook toen het minder ging. Uiteindelijk blijf je Marokkaan. Of ik ooit een Nederland-shirt zal aantrekken? Nee, dat zal nooit gebeuren."