Ihattaren spuwt gal over Nederland en haatreacties

RKC Waalwijk-speler Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
Mingus Niesten
22 augustus 2025, 16:56   Bijgewerkt: 17:39

Mohamed Ihattaren (23) maakte onlangs de overstap van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard. De creatieveling hoopt in Limburg weer een stap te kunnen zetten, maar één ding is zeker: hij zal niet op het WK spelen met Oranje. Ihattaren deelt namelijk teleurgesteld te zijn in Nederland.

Sinds zijn debuut in de Eredivisie, in januari van 2019, heeft Ihattaren al te maken met (forse) kritiek en een bepaald stigma. In gesprek met ESPN laat de Utrechtenaar zich uit over wat dat met hem doet. "Ik vind het niet lastig, meer irritant denk ik. Als ik 54 rijd, waar ik 50 mag rijden, is het bij mij een misdrijf." De middenvelder kan deels verklaren waar die behandeling vandaan komt. "Ik ben jong geweest, ik heb fouten gemaakt. Iedereen is achttien geweest." Ihattaren weet dat hij onder een vergrootglas ligt, terwijl zijn broers, die 'meer fouten hebben gemaakt', wat meer geruisloos door het leven gaan. "Er wordt anders naar je gekeken, je hebt een voorbeeldfunctie."

De nieuwe aanwinst van Fortuna Sittard vertelt vervolgens dat haatreacties geen invloed op hem hebben. "Nee, zeker niet. Ten eerste: ik denk niet dat trainers je laten spelen met een dikke pens", reageert Ihattaren op een veelgehoord kritiekpunt. "Als je hier de bus uitloopt, vraagt iedereen een foto. En achter een laptop kan iedereen heel stoer typen, met zijn vingertjes. Een-op-een is er altijd respect." De creatieveling deelt vervolgens dat hij 'nooit' iets van haatreacties meekrijgt. "Artikelen krijg ik wel doorgestuurd, maar reacties van twaalfjarige kinderen of zestigjarige mannen, waarbij hij niet meer wakker wordt daar beneden, dan begrijp ik dat je heel teleurgesteld bent van je leven. Dat je dat op een Marokkaan gaat afreageren."

Interlandkeuze en Nederlanders

Ihattaren bevestigt nog maar eens dat hij, als hij de kans krijgt, voor het Marokkaanse elftal uit zal komen. Dit gaf hij in juni ook al aan, maar nu geeft de speler daar wat meer uitleg bij. "Die keuze staat honderd procent vast. Of het Marokkaanse elftal, of geen interlandcarrière." Wedstrijden voor Oranje zijn 'volledig' uitgesloten. De oud-speler van PSV geeft aan niet teleurgesteld te zijn in Nederland, maar laat met zijn volgende woorden wel weten dat te zijn. "Toen het wat minder ging, was ook heel Nederland tegen je. Dan word je gezien als een Marokkaan. Als het goed gaat, ben je een van hen: dat is wat ik heb ervaren."

De liefde uit zijn land van herkomst is wat Ihattaren betreft onvoorwaardelijk. "Ik ben volbloeds Marokkaans, mijn ouders zijn Marokkaans, de liefde die ik krijg in Marokko en van de Marokkanen hier is voor mij heel anders. En die kreeg ik de afgelopen jaren, ook toen het minder ging. Uiteindelijk blijf je Marokkaan. Of ik ooit een Nederland-shirt zal aantrekken? Nee, dat zal nooit gebeuren."

VoetbaIhoofdstad
17 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Het scheelt dat hij die keuze ook nooit hoeft te maken. Komt kwaliteit te kort voor het Nederlands elftal. Zou al heel wat zijn als hij wordt opgeroepen voor Marokko. Deze speler is absoluut niet cooking.

Voetbalhoofdstad
350 Reacties
24 Dagen lid
1.198 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

alles goed tweelingbroer? Oh nee, toch geen tweeling, jouw account is veel jonger

Emilio
38 Reacties
949 Dagen lid
354 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Je hebt een voorbeeld functie, dat klopt en daardoor wordt iedere actie onder een vergrootglas gelegd. Voor een Marrokaan of een Nederlander is dat niet anders. De mensen die ervoor zorgden dat het slecht met je ging waren je mede Mocro´s die crimineel waren, ze wilden van je profiteren. Wie hebben je bedreigd? Dat waren je mede Mocro´s. Wie hebben je keer op keer geholpen. Nederlanders. De staf van PSV en vervolgens Vanenburg en de staf van Ajax, wie begeleiden je nu? Ook Nederlanders. Wie heeft je een kans gegeven om terug te komen, RKC (ook Nederlanders) en nu bij Fortuna Sittard (ook Nederlanders). In Marokko weet niemand dat je voetballer bent. Ik begrijp wel dat je kiest voor Marokko, misschien wordt je opgeroepen om op de bank te zitten als Marokko een oefen interland speelt Burkina Faso of een ander land zonder prof competitie. Prima dat je voor Marokko kiest maar doe niet alsof Nederlanders je in de grond hebben getrapt en je hebben laten vallen.

Voetbalhoofdstad
350 Reacties
24 Dagen lid
1.198 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ihattaren overschat zich weer duidelijk, gaat niks worden. Lekker voetballen in de marge en dan na zijn voetbalcarriere kijken hoe het verder vergaat.

Zadkine
273 Reacties
595 Dagen lid
3.057 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Een voorbeeldfunctie is lachwekkend. Alle voetballers die in het midden-oosten hun hand ophouden? Alle voetballers die indirect door een gokbedrijf betaald krijgen? Handelen in en met Rusland? Ga toch weg man. guus Til leuk mannetje maar daar is geen vergrootglasje bijgeleverd. Deze jongen heeft gelijk en of hij wel of niet nog de kwaliteit heeft, waarom zou je voor een land willen uitkomen wat je uitgekotst heeft.

Ajeto!
518 Reacties
1.061 Dagen lid
3.705 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Als hij zo Marokkaans is en voelt dan hoop ik voor hem dat Berkane, AS FAR of Wydad FC voor hem komt.

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
1
0
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

