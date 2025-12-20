Live voetbal 4

Verrassende aanwinst voor Farioli: Thiago Silva (41) naar FC Porto

20 december 2025, 16:20   Bijgewerkt: 16:27

FC Porto versterkt zich per direct met Thiago Silva, zo bevestigt de Portugese topclub. De inmiddels 41-jarige (!) Braziliaan komt transfervrij over van Fluminense en tekent bij de club van Francesco Farioli een tot het einde van het seizoen.

Silva stond in 2005 al een halfjaar onder contract bij FC Porto, dat hem bij Juventude in zijn vaderland oppikte maar na zes maanden al doorverkocht aan Dynamo Moskou. In zijn periodes bij AC Milan (2009-2012) en Paris Saint-Germain (2012-2020) groeide Silva uit tot een van de beste verdedigers ter wereld. Met Chelsea, waar hij tussen 2020 en 2024 onder contract stond, veroverde hij in 2021 de Champions League.

Anderhalf jaar geleden keerde Silva, 113-voudig Braziliaans international, bij Fluminense terug in zijn vaderland. Per 1 janujari is hij echter transfervrij op te pikken en daarvan heeft Porto dus geprofiteerd.

Silva tekent een contract voor een halfjaar. Porto heeft daarbij een optie opgenomen om zijn verbintenis met een extra seizoen te verlengen. Indien dat gebeurt, dan is Silva tegen de tijd dat zijn contract afloopt bijna 43.

