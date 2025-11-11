In de Dickvoormekaar Podcast van Voetbal International onthult Martijn Krabbendam dat afgelopen zomer hoog op het lijstje stond om FC Porto te versterken. De interesse in de Feyenoorder was groot, maar een transfer kwam uiteindelijk niet van de grond. Waar het precies misging, is nog onduidelijk.

Timber beschikt momenteel over een aflopend contract bij Feyenoord. De middenvelder was afgelopen zomer een gewilde speler, maar uiteindelijk bleef hij toch in De Kuip. Krabbendam onthult dat het FC Porto van Francesco Farioli de voormalig aanvoerder van Feyenoord in het vizier had. "Er was deze zomer best wel interesse. Ik hoorde dat FC Porto dicht bij Timber was geweest", vertelt de clubwatcher. "Iedereen had het wel over Kenneth Taylor, maar het schijnt dat Timber ook héél hoog op de lijst heeft gestaan. Ze kwamen er op de een of andere manier niet uit. Hoe dat zit, weet ik niet precies."

Artikel gaat verder onder video

Sinds het sluiten van de zomerse transfermarkt is Timber weer in gesprek met Feyenoord, dat hem graag langer aan de club bindt. Op die manier moet worden voorkomen dat de middenvelder komende zomer transfervrij vertrekt. Maandag kwam naar buiten dat Borussia Dortmund Timber intensief aan het scouten is.

Ook interesse in Taylor

Naast Timber had de FC Porto ook interesse in Kenneth Taylor van Ajax. De Amsterdammers bleven echter bij de vraagprijs van 30 tot 35 miljoen euro en dat waren de Portugezen niet bereid te betalen. Hierdoor bleef Taylor bij Ajax.