Live voetbal

Sky Deutschland: Dortmund scout intensief naar Quinten Timber

Sky Duitsland: Dortmund scout intensief naar Quinten Timber
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
10 november 2025, 19:26

Quinten Timber staat in de belangstelling van Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport. De club uit Duitsland is al enige tijd intensief aan het scoutten op de Feyenoord-middenvelder, maar heeft nog geen contact opgenomen met het management van de speler. Het contract van Timber bij Feyenoord loopt komende zomer af. 

De 24-jarige Timber, die ook international is voor het Nederlands elftal, is een speler die opvalt door zijn kwaliteiten op het middenveld. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van Dortmund bij de Europa League-wedstrijd tussen VfB Stuttgart en Feyenoord, waar de Rotterdammers met 2-0 verloren, geeft aan dat de club serieus overweegt om de middenvelder naar het Signal Iduna Park te halen.

Contract Timber loopt af

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de interesse van Dortmund duidelijk is, is het nog maar de vraag of de club daadwerkelijk stappen gaat ondernemen om Timber te contracteren. Het feit dat er nog geen contact is opgenomen met de entourage van de Feyenoorder, maakt het onduidelijk of de club hem voor de winter of de komende zomer wil binnenhalen. Wel is bekend dat middenvelder Salih Özcan en Pascal Groß na dit seizoen waarschijnlijk vertrekken bij Dortmund, wat ruimte zou kunnen bieden voor een nieuwe aanwinst.

Ook Bayer Leverkusen toonde interesse

De interesse van Dortmund is niet de eerste die Timber te pakken heeft gekregen. Afgelopen zomer was er ook al belangstelling van onder andere Bayer Leverkusen, maar een transfer kwam toen niet tot stand. Feyenoord heeft tot nu toe ook nog niet weten te slagen in het verlengen van het contract van Timber, waardoor de deur nog open staat voor een mogelijke transfer.

Denk je dat Quinten Timber een goede aanwinst zou zijn voor Borussia Dortmund?

Laden...
22 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Robin van Persie klaagt over twee penaltymomenten bij Go Ahead Eagles - Feyenoord

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
ERIMIR
3.972 Reacties
491 Dagen lid
38.436 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat wordt een koopje voor Dortmund, misschien wel een leuk tekengeld voor Timber. Ik gun het hem wel.

Arena
1.428 Reacties
91 Dagen lid
3.260 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inderdaad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.972 Reacties
491 Dagen lid
38.436 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat wordt een koopje voor Dortmund, misschien wel een leuk tekengeld voor Timber. Ik gun het hem wel.

Arena
1.428 Reacties
91 Dagen lid
3.260 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inderdaad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
10
29
28
2
Leipzig
10
7
22
3
Dortmund
10
9
21
4
Stuttgart
10
5
21
5
Leverkusen
10
10
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel