staat in de belangstelling van Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport. De club uit Duitsland is al enige tijd intensief aan het scoutten op de Feyenoord-middenvelder, maar heeft nog geen contact opgenomen met het management van de speler. Het contract van Timber bij Feyenoord loopt komende zomer af.

De 24-jarige Timber, die ook international is voor het Nederlands elftal, is een speler die opvalt door zijn kwaliteiten op het middenveld. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van Dortmund bij de Europa League-wedstrijd tussen VfB Stuttgart en Feyenoord, waar de Rotterdammers met 2-0 verloren, geeft aan dat de club serieus overweegt om de middenvelder naar het Signal Iduna Park te halen.

Contract Timber loopt af

Hoewel de interesse van Dortmund duidelijk is, is het nog maar de vraag of de club daadwerkelijk stappen gaat ondernemen om Timber te contracteren. Het feit dat er nog geen contact is opgenomen met de entourage van de Feyenoorder, maakt het onduidelijk of de club hem voor de winter of de komende zomer wil binnenhalen. Wel is bekend dat middenvelder Salih Özcan en Pascal Groß na dit seizoen waarschijnlijk vertrekken bij Dortmund, wat ruimte zou kunnen bieden voor een nieuwe aanwinst.

Ook Bayer Leverkusen toonde interesse

De interesse van Dortmund is niet de eerste die Timber te pakken heeft gekregen. Afgelopen zomer was er ook al belangstelling van onder andere Bayer Leverkusen, maar een transfer kwam toen niet tot stand. Feyenoord heeft tot nu toe ook nog niet weten te slagen in het verlengen van het contract van Timber, waardoor de deur nog open staat voor een mogelijke transfer.