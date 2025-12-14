Leonne Stentler pakt Robin van Persie aan na Ajax - Feyenoord: ‘Een slechte verliezer’

Het gaat zondagavond in NOS Studio Sport Voetbal over de uitspraken die Robin van Persie na de door Feyenoord verloren Klassieker tegen Ajax (2-0) deed over de Amsterdamse rivaal. Analyticus noemt de hoofdtrainer van Feyenoord ‘een slechte verliezer’.

Van Persie sprak na de wedstrijd in Amsterdam voor de camera van de NOS met verslaggever Arman Avsaroglu. De coach van Feyenoord durfde te betwijfelen of Ajax – Feyenoord zondag een topwedstrijd was geweest. Hij zei onder meer: “Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over twee teams met bepaalde spelprincipes en spelintenties. Twee teams die willen voetballen en elkaar het vuur aan de schenen willen laten. Dat heb ik vandaag niet gezien. Als je kijkt naar de spelopvattingen van beide teams… Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over Feyenoord tegen PSV. Dat vind ik een topwedstrijd.”

Het interview van Van Persie wordt ’s avonds getoond in NOS Studio Sport Voetbal. Stentler reageert in de studio van NOS: “Vanuit zijn perspectief snap ik dat natuurlijk, maar je bent wel een beetje een slechte verliezer… Natuurlijk spreekt hier frustratie. Het plan van Ajax heeft gewerkt”, concludeert de oud-voetballer.

Stentler legt uit waar het in haar ogen zondag misging bij Feyenoord: “Feyenoord was ontzettend slordig en slap op een aantal momenten. Ajax begon met veel lange ballen. Dat deden ze best wel slim. Dan zorg je dat die laatste linie van Feyenoord wat achteruitgaat, want je weet dat Feyenoord graag hoog drukzet. Daarna zie je dat er niet doorgestapt wordt door Feyenoord en ze een mannetje tekort komen op het middenveld.”

Stentler legt uit dat centrumverdediger Tsuyoshi Watanabe van Feyenoord op een aantal momenten in de eerste helft niet doordekte op Oscar Gloukh, die bij Ajax begon als rechtsbuiten, maar veel aan de binnenkant speelde. “Daardoor kwam Gloukh veel in balbezit. Ajax maakte daar best wel vaak gebruik van. In de tweede helft ging Watanabe hoger drukzetten en werden ze wat dominanter. Maar het bleef slordig op een aantal momenten.”

Volgens Stentler is het bekerduel van Feyenoord van woensdag met sc Heerenveen in de zestiende finales nu al cruciaal voor Van Perise en zijn ploeg: “Ze liggen al in Europa. Woensdag wacht Heerenveen in het bekertoernooi. Dat is eigenlijk een wedstrijd waar je het seizoen mee kunt redden, want je staat negen punten achter op PSV.”